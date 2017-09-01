Происшествия

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Под Харьковом столкнулись два микроавтобуса: есть погибшие

Под Харьковом столкнулись два микроавтобуса: есть погибшие
Возле поселка Редкодуб Валковского района области столкнулись микроавтобусы Ford Transit и Volkswagen Т-4.
Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, ДТП произошло сегодня, 1 сентября, около 07:49. В результате происшествия два пассажира автомобиля Ford погибли на месте, еще 17 человек (водители и пассажиры микроавтобусов) были травмированы.

"К месту происшествия немедленно было направлено подразделение службы спасения из города Валки на аварийно-спасательном автомобиле. На момент прибытия спасателей необходимо было освободить 4-х пострадавших, а также тела 2-х погибших из разбитых автомобилей. Специалисты ГСЧС сразу приступили к их деблокированию. Для этого они применили специальный гидравлический инструмент. После демонтажа некоторых конструкций автомобилей, пострадавших было передано бригаде медиков", - отметили спасатели.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все ее обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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