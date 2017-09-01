Под Харьковом столкнулись два микроавтобуса: есть погибшие 1 сентября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Возле поселка Редкодуб Валковского района области столкнулись микроавтобусы Ford Transit и Volkswagen Т-4.

Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, ДТП произошло сегодня, 1 сентября, около 07:49. В результате происшествия два пассажира автомобиля Ford погибли на месте, еще 17 человек (водители и пассажиры микроавтобусов) были травмированы.



"К месту происшествия немедленно было направлено подразделение службы спасения из города Валки на аварийно-спасательном автомобиле. На момент прибытия спасателей необходимо было освободить 4-х пострадавших, а также тела 2-х погибших из разбитых автомобилей. Специалисты ГСЧС сразу приступили к их деблокированию. Для этого они применили специальный гидравлический инструмент. После демонтажа некоторых конструкций автомобилей, пострадавших было передано бригаде медиков", - отметили спасатели.



Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все ее обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.