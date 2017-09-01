Лучи Эйфелевой башни погаснут до 10 октября 1 сентября 2017 г. источник 0 0

Лучи Эйфелевой башни, которые по вечерам освещают Париж с 1999 года, погаснут до 10 октября из-за ремонта.

"Официально ремонт начался 28 августа, он не должен коснуться самих источников света, а только системы вращения и автоматической регулировки прожекторов", - уведомляет общество эксплуатации Эйфелевой башни (SETE), передает RFI.



Конструкция, венчающая башню, состоит из четырех моторизованных и управляемых компьютером прожекторов, которые проецируют два луча длиной 80 километров. Световая система нужна не только для красоты - одновременно она является маяком, и каждый вечер с 31 декабря 1999 года освещают Париж. В прожекторах используются лампы мощностью 6000 ватт.



Первые прожекторы были установлены на башне еще в 1899 году, их установил сам Густав Эйфель ко Всемирной выставке.