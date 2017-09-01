В Харькове открыли реанимационное отделение для преждевременно рожденных детей

В открытии приняли участие Президент Украины Петр Порошенко, глава Администрации Президента Украины Игорь Райнин, председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, руководство Харьковского городского совета, представители министерств, дипломатического корпуса.
«Первое и главное - это первый перинатальный центр Украины. Медицинские центры создают не стены и даже не оборудование, а врачи и медицинский персонал. Вот здесь у меня нет ни малейших сомнений, что он самый лучший. Это демонстрация приоритетов, которые есть у украинской власти. Это будущее. И сегодня, когда мы открываем отделение интенсивной терапии, что может быть более полезным. Уверен, что это спасет десятки, сотни юных украинцев, которые будут жить в процветающей, демократичной, свободной европейской Украине», - подчеркнул Петр Порошенко в ходе открытия.
Новое реанимационное отделение для новорожденных было создано за средства городского бюджета. Как сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, чтобы сделать ремонт и оснастить отделение самым современным оборудованием, за последние два года из городского бюджета было выделено более 44 млн грн.
Новое реанимационное отделение рассчитано на 12 мест. Там будут помогать развиваться детям с экстремально низким и очень низким весом от 500 граммов. В отделении установлены шесть аппаратов искусственной вентиляции легких, соответствующих международным стандартам. Аппараты могут работать во всех режимах (традиционный, неинвазивный, высокочастотный) и оказывать оксигенную терапию. В аппарате есть датчик HABA, который вводится в пищевод и фиксирует нервные импульсы, которые идут от дыхательного центра головного мозга к диафрагме. Таким образом, техника реагирует на импульсы ребенка и подает кислород, когда ребенок хочет вдохнуть. Как отмечают специалисты, благодаря этому дети меньше находятся на искусственной вентиляции легких, больше спят, быстрее набирают вес.
Как сообщила заместитель главного врача по медицинской части по вопросам детства Ольга Каратай, благодаря новому оборудованию новорожденным будут помогать нормально развиться без патологий и инвалидности.
Для новорожденных с низким весом приобретены открытые реанимационные системы и неонатальные инкубаторы для интенсивной терапии. В открытых системах подогрев идет сверху и снизу, ребенку можно придать любое положение. На столах есть специальная локальная подсветка. Закрытые инкубаторы обеспечены комфортными условиями для развития новорожденного. Внутри регулируются температура, влажность, концентрация кислорода. Все эти данные фиксируются на видео. Если нужно открыть инкубатор, ребенок не переохлаждается, поскольку включается тепловая завеса. Кювез открывается со всех сторон, кроватка выдвигается, ее можно повернуть на 45 градусов.
Два кювеза чешского производства подарил отделению президент Украины. В отделение приобретены еще четыре кювеза немецкого производства.
Следить за состоянием ребенка будут пульсоксиметры, которые измеряют содержание кислорода в крови, частоту сердечных сокращений и дыхания. Приобретены новые дозаторы, благодаря которым детям будут вводить препараты через шприц с минимальной скоростью, чтобы не навредить ребенку. Кроме того, для родителей в отделении установили два кресла-качалки, с помощью которых будут применять метод кенгуру – ребенка будут класть, не отключая от системы ИВЛ, маме на грудь, чтобы они смотрели друг другу в глаза. Это прогрессивный метод, который позволяет ребенку контактировать с матерью, что способствует его развитию.
Также в отделении установлен итальянский рентгенологический аппарат с цифровым преобразователем, который дает высокое качество изображения, а рентгенологическая нагрузка при этом по сравнению с другими аппаратами на 60% меньше. Снимок выводится на монитор компьютера, благодаря чему можно исследовать весь организм и найти проблемы на минимальном участке.
Также в отделении работает оборудование для многоступенчатой фильтрации воздуха.
Отметим, что теперь у реанимационного отделения расширились возможности по оказанию помощи новорожденным с низким весом. Кроме нового отделения продолжает работать реанимационное отделение интенсивной терапии на 12 мест. По словам специалистов, открытие еще одного отделения очень важно, поскольку такие дети могут находиться на искусственной вентиляции легких до 200 дней, передает сайт Харьковского горсовета
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Напомним, что также в Городском перинатальном центре (Салтовское шоссе, 264) работают отделение для новорожденных с неврологическими заболеваниями, отделение патологии с боксами для инфекционных больных. В городе есть специальный автомобиль, который из любого роддома может доставить в перинатальный центр ребенка, рожденного с патологией и нуждающегося в неотложной помощи. В перинатальном центре работают более 600 сотрудников, из них 125 врачей и 330 средних медицинских сотрудников.