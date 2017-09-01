В Харькове открыли реанимационное отделение для преждевременно рожденных детей 1 сентября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Реанимационное отделение для оказания неотложной помощи преждевременно рожденным детям с низким весом открыли сегодня, 1 сентября, в Харьковском городском перинатальном центре.