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Как защитить ребенка от стресса после развода родителей

Как защитить ребенка от стресса после развода родителей
Исследователи из Стокгольмского университета проанализировали данные за 2001-2003 годы. В общей сложности 807 детей ответили на вопросы о стрессе и отношениях с родителями. А родители рассказали, насколько хорошо они ладили с бывшим партнером.
Специалисты установили: дети, жившие с одним родителем, были более склонны испытывать стресс несколько раз в неделю, чем те, кто находился под совместной опекой.

Результаты не зависели от качества отношений родителей с ребенком и между собой. Вероятно, дело в том, что дети, которые проводят время только с одним из родителей, теряют контакт с друзьями и родственниками. Ученые подчеркивают: под совместной опекой подразумевалась такая форма опеки, при которой ребенок мог жить с каждым из родителей по очереди.

Другое исследование, проведенное сотрудниками Университета Атабаски, показало, что мачехи помогают детям пережить развод родителей. Вступление родителя в новый брак было одним из шести ключевых факторов, помогавших ребенку вновь почувствовать себя частью семьи. Рождение неполнородных братьев или сестер тоже положительно влияло на ребенка.

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