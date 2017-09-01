Под Харьковом трое неизвестных избивали прохожих ради мобильных телефонов 1 сентября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

31 августа по дежурную часть Люботинского отделения полиции поступили два заявления от потерпевших о совершении в отношении них тяжких преступлений.

Около 23:25 30 августа поступило сообщение о том, что в отделение нейрохирургии Харьковской городской клинической больницы доставлены 46-летнего жителя города Люботин с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.



По словам потерпевшего было установлено, что около 21:00 на него напали трое неизвестных, избили и отобрали кошелек с 250 гривнами, а также мобильный телефон.



Позже аналогичное сообщение поступило от 45-летнего местного жителя. Он заявил, что стал жертвой нападавших, которые избили его и отобрали мобильный телефон.



Во время отработки территории полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались трое безработных 17-летних жителей города Харькова и Донецкой области. Двое ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.



По словам задержанных, таким образом они пытались улучшить свое тяжелое материальное положение.



Следователи квалифицировали действия задержанных по ч.2 ст.186 (грабеж) и ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Молодым уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступлений.