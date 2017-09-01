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Под Харьковом трое неизвестных избивали прохожих ради мобильных телефонов

Под Харьковом трое неизвестных избивали прохожих ради мобильных телефонов
31 августа по дежурную часть Люботинского отделения полиции поступили два заявления от потерпевших о совершении в отношении них тяжких преступлений.
Около 23:25 30 августа поступило сообщение о том, что в отделение нейрохирургии Харьковской городской клинической больницы доставлены 46-летнего жителя города Люботин с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

По словам потерпевшего было установлено, что около 21:00 на него напали трое неизвестных, избили и отобрали кошелек с 250 гривнами, а также мобильный телефон.

Позже аналогичное сообщение поступило от 45-летнего местного жителя. Он заявил, что стал жертвой нападавших, которые избили его и отобрали мобильный телефон.

Во время отработки территории полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались трое безработных 17-летних жителей города Харькова и Донецкой области. Двое ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По словам задержанных, таким образом они пытались улучшить свое тяжелое материальное положение.

Следователи квалифицировали действия задержанных по ч.2 ст.186 (грабеж) и ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Молодым уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступлений.

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