В Харькове движение транспорта возле стадиона «Металлист» будет временно запрещено 2 сентября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, и ул. Державинской будет запрещено с 19:00 до 24:00 2 сентября.