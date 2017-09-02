Харьков

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В Харькове движение транспорта возле стадиона «Металлист» будет временно запрещено

В Харькове движение транспорта возле стадиона «Металлист» будет временно запрещено
Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, и ул. Державинской будет запрещено с 19:00 до 24:00 2 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с проведением футбольного матча на стадионе "Металлист" между национальными сборными командами Украины и Турции.

На этот период некоторые автобусы изменят маршрут следующим образом:

    №68э и 232э: изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке "Ст. м. "Проспект Гагарина";
    №260э: сократит путь следования и изменит конечную остановку: ул. Плехановская - ст. м. "Завод им. Малышева" (отстой и разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции Балашовка) - высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке "Ст. м. "Завод им. Малышева";
    №244э: пр. Московский - ул. Полевая и далее по маршруту;
    №251э: пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская и далее по маршруту.
Кроме того, с 19:00 до 24:00 2 сентября будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии.

В связи с этим трамваи будут курсировать следующим образом:

№5: разворотный круг "ул. Одесская" - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;

в обратном направлении: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская – пл. Конституции - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда – разворотный круг "ул. Одесская".

Харьковский метрополитен в ночь со 2 на 3 сентября будет работать до 1:00.

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