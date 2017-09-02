В Харькове движение транспорта возле стадиона «Металлист» будет временно запрещено

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета
, это связано с проведением футбольного матча на стадионе "Металлист" между национальными сборными командами Украины и Турции.
На этот период некоторые автобусы изменят маршрут следующим образом:
№68э и 232э: изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке "Ст. м. "Проспект Гагарина";
№260э: сократит путь следования и изменит конечную остановку: ул. Плехановская - ст. м. "Завод им. Малышева" (отстой и разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции Балашовка) - высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке "Ст. м. "Завод им. Малышева";
№244э: пр. Московский - ул. Полевая и далее по маршруту;
№251э: пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская и далее по маршруту.
Кроме того, с 19:00 до 24:00 2 сентября будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии.
В связи с этим трамваи будут курсировать следующим образом:
№5:
разворотный круг "ул. Одесская" - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;
в обратном направлении: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская – пл. Конституции - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда – разворотный круг "ул. Одесская".
Харьковский метрополитен в ночь со 2 на 3 сентября будет работать до 1:00.