Благотворительный фонд помог детям перед школой 2 сентября 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

К новому учебному году Фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива» уже оказал помощь тысячам семей с детьми, в том числе малообеспеченных и многодетных, семей, в которых воспитывают детей с особыми потребностями и т.д.

Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива» системно реализует программу поддержки семейных форм воспитания, помощи многодетным малообеспеченным семьям с детьми. В Кривом Роге многодетной семье участника АТО Буян волонтеры Фонда передали школьные принадлежности для троих детей, а также продуктовые наборы. А в Юрьевке (Днепропетровская область) детскому дому семейного типа (ДДСТ) Берковского-Кобцевой - школьные принадлежности и письменный стол для двоих школьников – Дарьи и Славы.





- Была на длительном больничном, а деньги пока не выплатили. Поэтому сейчас нет возможности купить ни школьные принадлежности для троих детей к началу учебного года, ни даже продукты. Спасибо волонтерам фонда за поддержку, – говорит мама троих детей криворожанка Марина Буян.