Фонд Бориса Колесникова подарил первоклассникам Донбасса школьные рюкзаки и сладости 2 сентября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Фонд Бориса Колесникова подарил первоклассникам Донбасса школьные рюкзаки и сладости

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова совместно с хоккейным клубом «Донбасс» провели ежегодную социальную акцию для первоклассников Донецкой области.