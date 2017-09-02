Фонд Бориса Колесникова подарил первоклассникам Донбасса школьные рюкзаки и сладости

Представители организаций и спортивные кумиры побывали на торжественных линейках и открытых уроках в общеобразовательных школах Константиновки, Дружковки, Покровского и Константиновского районов, а также в детских домах и интернатах Краматорска, Славянска, Святогорска и Николаевки. Они поздравили 2 100 учащихся с Днем знаний и вручили им брендированные рюкзаки с письменными принадлежностями и сладости.
Президент благотворительного Фонда
Борис Колесников поприветствовал новоиспеченных школьников Донецкого региона, пожелал им интересных открытий и хороших оценок, при этом подчеркнул следующее: «Наша главная цель и мечта – чтобы дети выросли здоровыми, успешными и счастливыми в украинском Донбассе».
Дети радовались подаркам и возможности пообщаться с гостями, в частности, со звездами украинского хоккея Виктором Захаровым и Богданом Дьяченко.
«Мне приятно стать частью этого праздника и, пользуясь возможностью, приобщить школьников к спорту, пригласить в детско-юношескую спортивную школу ХК «Донбасс». Она является самой большой в Украине: в ней занимаются хоккеем и фигурным катанием более 1 000 детей Донецкой области», – рассказал капитан основного состава «Донбасса» Виктор Захаров.