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Украина - Турция: 2:0

Украина - Турция: 2:0
В Харькове 2 сентября прошел матч отборочного турнира Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Турции и возглавила свою отборочную группу.
Игра завершилась со счетом 2:0. Оба гола в этом матче забил новоиспеченный игрок немецкой "Боруссии" из Дортмунда Андрей Ярмоленко.

По итогам поединка Украина - Турция в отборе к ЧМ-2018 наставник турецкой сборной Мирча Луческу дал послематчевую пресс-конференцию, на которой по традиции подверг критике арбитров матча, которые, по его мнению, незаслуженно засчитали два гола в ворота гостей.

"Украина хорошо владела мячом. Мы должны были быть более внимательными. В какой-то степени хозяеам было проще. Сборная Украины была собрана из игроков двух клубов, а Турция – из игроков 9-10 клубов. В турецких клубах по 9 иностранцев и по 2 турецких игрока. Нужно время. У нашей команды большой потенциал, - сказал он. - Проиграли заслуженно, Украина заслуживала победу. В случае первого гола был офсайд, во время второго – мяч вышел за линию ворот. По телевизору это можно увидеть в повторе. Но не отрицаю, что если бы не было этих голов, могли быть другие. И должен был быть пенальти в ворота соперника, что тоже можно увидеть на повторе. Шансы Турции в группе? Команда уже в другом положении. Необходимо выиграть три матча. Эта игра дала шанс трем нашим соперникам. Что касается судьи, с которым я разговаривал, то арбитр должен был извиниться за то, что не засчитал офсайд. Но еще раз подчеркну, что Украина заслуживала победу".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями о поединке.

"Хочу сказать большое спасибо болельщикам за поддержку. Давно такой поддержки не было. И еще - спасибо фанатам. Матч прошел идеально. Не было файеров, не было никаких инцидентов. Огромное спасибо за отличную организацию встречи и за вашу поддержку! Относительно игры, то нам удалось нейтрализовать сильные стороны сборной Турции. Мы выглядели лучше соперника физически, - уверен Шевченко. - За год, прошедший с первой нашей игры в Стамбуле, многое изменилось. Сборная Украины очень сильно прибавила. Об этом говорит и результат, и организация игры. Плоды нашей работы мы видим, и это очень хорошо. У Турции тоже много изменений, у них новый тренер. У них хорошая команда, которой пока не хватает сыгранности. Но футболисты хорошие, и, я думаю, у этой команды хорошее будущее. Желаю ей удачи. О чем мне говорил Луческу после матча? Ну, с Мирчей всегда интересно! Я его хорошо знаю. Он умеет не только хорошо готовить команду, но и делать другие вещи - например, правильно расставить акценты... Мы нормально с ним пообщались и до, и после матча. Я не слышал от него каких-то жалоб... Теперь нас ждет Исландия. Уже завтра совершим непростую поездку длиной шесть часов. Не знаю, полетит ли Гармаш. У него сегодня все еще держалась высокая температура. Если состояние не улучшится, оставим парня дома".

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