Кофеманам нужно позаботиться о кальции

Дни стали пасмурными, и теперь без кофе я не мыслю своего существования. Какая доза кофе считается безопасной, повышает ли кофе давление? Кроме того, слышала, что любители кофе рискуют получить рак желудка.



Алена

Кофе может вызывать депрессивное состояние

Повышает ли кофе артериальное давление

Кофе вычеркнули из списка канцерогенов

Кофе – больше, чем бодрящий напиток



По данным Татьяны Филипченко, в чашке напитка содержится около 11% суточной нормы витамина В2, 6% витамина В5, около 3% марганца и калия, 2% магния и витамина В3. По данным Татьяны Филипченко, в чашке напитка содержится около 11% суточной нормы витамина В2, 6% витамина В5, около 3% марганца и калия, 2% магния и витамина В3.

— Кофе помогает чувствовать себя бодрым и повышает запасы энергии. А все потому, что в кофе содержится кофеин – самый популярный в мире психостимулятор, отвечает врач отдела организации санитарно-гигиенических исследований ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Татьяна Филипченко. – Но стоит помнить о том, что чрезмерная стимуляция нервных процессов чревата истощением нервной системы. После превышения определенного порога стимуляции, который у каждого человека индивидуален, наступает обратная реакция: вялость, заторможенность, сонливость и даже депрессивные состояния.Тем не менее если с кофе не усердствовать, от него можно получить настоящее удовольствие.— Ученые Гарвардского университета подсчитали: женщины, которые употребляют 3-4 чашки кофе в день, в пять раз реже страдают депрессией. Результаты другого исследования показали, что кофе снижает склонность к самоубийству. Врачи объясняют такой феномен способностью кофеина активизировать в организме образование гормонов, ответственных за хорошее настроение и позитивное мышление (серотонин), — говорит Татьяна Филипченко.— Существует мнение, что после употребления кофе кратковременно повышается артериальное давление и учащается пульс, — рассказывает Татьяна Филипченко. — Но не все так однозначно. Специалисты уже давно проводят исследования, задаваясь вопросом, влияет ли кофе на артериальное давление. И сведения, полученные в результате таких исследований, очень противоречивы. Кофеин сужает кровеносные сосуды, а значит, давление должно повышаться. Но при этом кофе обладает небольшим мочегонным эффектом, а это способствует снижению артериального давления. Поэтому ставить вопрос о том, что кофе повышает или понижает давление, не совсем корректно. К тому же нередко у тех, кто пьет кофе постоянно, эффект повышения артериального давления не заметен, а у тех, кто вообще не пьет или редко пьет, повышение артериального давления отмечается даже после бескофеинового напитка. При умеренном употреблении бодрящего напитка люди с нормальными показателями давления не почувствуют никаких негативных изменений в своем состоянии. А вот беременным женщинам и особенно людям, страдающим гипертонией, кофе пить не рекомендуется: тонизирующий напиток может поддерживать высокое давление.По словам медика, существовали данные о том, что с употреблением кофе связаны повышенный риск развития рака желудка и мочевого пузыря, но в 2016 году эксперты Международного агентства по изучению рака (МАИР) пришли к выводу, что убедительных доказательств нет. В прошлом году ВОЗ исключила кофе из списка вероятных канцерогенов, где этот напиток находился в течение 25 лет.При этом стоит задуматься любителям горячего кофе. Международное агентство по изучению рака при ВОЗ признало опасными для здоровья употребление слишком горячих напитков (в том числе кофе). Ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячих напитков является вероятной причиной рака пищевода. Критической ученые назвали температуру в 65 градусов Цельсия.— В целом можно сделать вывод, что употреблять кофе необходимо в разумных количествах, учитывая свое самочувствие. Рекомендуемая суточная доза составляет не более двух-трех чашек в день, — говорит Татьяна Филипченко.Врач предупреждает: одно из отрицательных свойств кофеина — развитие привыкания и зависимости, схожей с наркотической. Кроме того, регулярное употребление больших порций кофе повышает риск возникновения остеопороза и сердечно-сосудистых расстройств. Люди, которые злоупотребляют кофе, испытывают дефицит многих минералов. Это связано с тем, что кофе влияет на абсорбцию (поглощение) железа в желудке и ухудшает способность почек удерживать кальций, цинк, магний и другие важные минералы — при этом страдают костная ткань, зубы, волосы и ногти. Поэтому тем, кто пьет кофе каждый день, Татьяна Сергеевна рекомендует добавлять в рацион продукты с повышенным содержанием кальция или принимать аптечные препараты.