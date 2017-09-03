Элина Свитолина вышла в 1/8 US Open 3 сентября 2017 г. источник 0 0

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (4-я в мире) обыграла американку Шелби Роджерс (62-я) и вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:5.

Это ее вторая победа над Роджерс в этом году и третья - в истории личных противостояний, отмечает профильное издание "Большой теннис Украины".



Лидируя после победы в первом сете и, отыгравшись с брейка во второй партии, Свитолиной не удалось реализовать ни один из четырех матчболов при 5-3. Роджерс сделала брейк, затем сравняла счет, но потеряла следующий гейм на подаче (на матчболе мяч зацепил трос после удара Свитолиной и без шансов для американки перевалился на ее половину корта).



Свитолина также продолжает борьбу за первую строчку в рейтинге. На данный момент только три девушки претендуют на место лидера в WTA по итогам турнира: Каролина Плишкова, Гарбинье Мугуруса и Элина Свитолина.



За путевку в свой дебютный четвертьфинал в Нью-Йорке (и третий на Больших Шлемах) Элина поспорит с победительницей матча Елена Веснина - Мэдисон Кис.



Напомним, что в 2016 году Свитолину остановила в третьем круге Петра Квитова из Чехии, а годом раньше - Екатерина Макарова из России.