Концентрация уксуса не должна «гулять» 3 сентября 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

Начало осени - время, когда большинство хозяек начинают делать запасы для своей семьи, – консервировать огурцы и помидоры на зиму. Естественно, без уксуса здесь не обойтись, поскольку он является традиционным консервантом. Но, к сожалению, на полках харьковских супермаркетов иногда попадаются некачественные «экземпляры» этого продукта. Какие же производители оказались недобросовестными по отношению к покупателям, исследовали специалисты ГП “Харьковстандартметрология”.

- На маркировке всех видов уксуса должна быть обозначена массовая доля уксусной кислоты (чаще всего - 6% и 9%). Проверка соблюдения ее концентрации и стала целью проведенной экспертизы, - рассказывает генеральный директор ГП “Харьковстандартметрология” Владимир Величко. - То есть наши специалисты определяли, есть ли в продукте «лишняя» вода, поскольку именно наличие необходимого количества кислоты гарантирует длительное хранение домашней консервации.



Для экспертизы продукции в супермаркетах “РОСТ” и “КЛАСС” было закуплено 12 образцов уксуса, из них три – заграничного производства (Германия, Испания, Италия):



• уксус из кислоты уксусной синтетической пищевой 9% ТМ «ЖирновЪ» в полимерных бутылках массой нетто 0,85 л (производитель ООО « Ново-Водолажский масло-жировой комбинат»);

• уксус 9% ТМ «Знахідка» в полимерных бутылках массой нетто 1,0 л (производитель ЧП « САН-ВЕНТО» по заказу ФОП Иванов);

• раствор уксусной кислоты “Столовый” 9% ТМ «Руна» в полимерных бутылках массой нетто 0,75 л (производитель ПАО «Луцк Фудз»);

• заменитель уксуса, полученный из кислоты уксусной, столовый 9% ТМ «Королівський смак» в полимерных бутылках массой нетто 0,925 л (производитель ЧП «Виктор и К»);

• уксус 9% в полимерных бутылках массой нетто 1,0 л (производитель ЧП « САН-ВЕНТО»);

• уксус из пищевого сырья винный красный 6% “Элитный” ТМ «Руна» в стеклянных бутылках массой нетто 0,5 л (производитель ПАО «Луцк Фудз»);

• уксус винный натуральный 6% ТМ «Щебпак» в стеклянных бутылках массой нетто 0,5 л (производитель ЧПП “Каскад-2001”);

• уксус яблочный 6% ТМ «AKURA» в стеклянных бутылках массой нетто 0,33 л (производитель ЧАО «Львовский ликероводочный завод» по заказу ООО “Компания “САНТЕРА”);

• уксус яблочный 6% ТМ «Anri» в полимерных бутылках массой нетто 0,85 л (производитель ООО Компания “КАМА”);

• уксус яблочный 5% ТМ «Kiihne» в стеклянных бутылках массой нетто 0,75 л (производитель “Карл Кюне КГ”, Германия);

• уксус яблочный 5% ТМ «Iberica» в стеклянных бутылках массой нетто 0,25 л (производитель “Олив Лайн Иртернешнл”, Испания);

• уксус винный белый 7,1% ТМ «Моnini» в стеклянных бутылках массой нетто 0,5 л (производитель “Моnini S.p.A”, Италия).



- Качество продукции определялось в Государственной испытательной лаборатории ГП “Харьковстандартметрология” по основному физико-химическому показателю – массовой доле уксусной кислоты. Кроме того, проверялось качество упаковки и маркировки, уточняет Владимир Величко.