В «ЛандауЦентре» дети становятся экспонатами

Что такое рычаг, знает, наверное, каждый. Сегодня рычаги широко используются в технических устройствах и бытовых приборах, они также использовались еще и в древние времена. Впервые объяснил правило рычага с точки зрения механики великий физик и математик античной эпохи Архимеда Сиракузского. Как правило, рычаг работает в природе, в окружающем мире, в нас самих, — об этом можно узнать в учебном центре «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Кстати



Учебный центр «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина создан в январе 2014 года при активной поддержке Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей ХНУ. На сегодняшний день это первый и единственный в Украине приуниверситетский центр интерактивной науки. Учебный центр «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина создан в январе 2014 года при активной поддержке Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей ХНУ. На сегодняшний день это первый и единственный в Украине приуниверситетский центр интерактивной науки.

Начнем с малого. В этом нам поможет плакат «Принцип рычага в биомеханике тела человека и животных», составленный доктором физико-математических наук, профессором кафедры прикладной математики Каразинского университета, консультантом «ЛандауЦентра» Натальей Кизиловой. Рычаг — это простой механизм, состоящий из твердого тела, которое вращается вокруг точки опоры. Самое короткое расстояние от точки опоры к прямой, вдоль которой действует сила, называется плечом силы. Собственно, это и есть основная теория, которую нужно усвоить перед тем, как собираешься экспериментировать с рычагом. А далее — вперед к действию!Рычаг Архимеда в «ЛандауЦентре» позволяет поднять даже самым маленьким посетителям 32-килограммовую гирю. Важно, за какую веревочку потянуть. Ведь каждая из пяти веревок привязана к определенной точке на плече рычага, и чем дальше находится эта точка от подвешенной гири, тем легче поднять за веревку данную тяжесть. Вот и получается, что юные исследователи иногда просто подвисают на веревке, размещенной ближе всего к гире. Им просто еще не хватает собственного веса, чтобы перевесить 32 килограмма. Это выглядит забавно. Ребенок становится частью научного экспоната! Самой важной и самой забавной!Кстати, любой человек может выступать в роли экспоната. Когда начинаешь интересоваться биомеханикой, обращаешь внимание, например, на строение собственной головы. Точкой опоры черепной коробки является верхний позвонок атлант, на зубовидном отростке которого голова может поворачиваться вокруг вертикальной оси. Знание правил рычага в данном контексте принимается во внимание при разработке дизайна спортивных и профессиональных шлемов, которые служат как для дополнительной защиты головы, так и для крепления различных инструментов, освещения и пр. Неправильный дизайн приводит к смещению естественного положения центра масс и, как следствие, — к перенапряжению мышц шеи, нарушению кровообращения, дегенеративным изменениям позвонков и развитию соответствующих профессиональных заболеваний. Именно поэтому очень важно изучать науку и уметь применить знания в обычной жизни.