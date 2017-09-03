Что показала проверка уксуса 3 сентября 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

По информации ГП “Харьковстандартметрология”, из 12 протестированных образцов уксуса три (то есть 25%) не соответствовали заявленной информации относительно массовой доли уксусной кислоты.

Так, на этикетке уксуса ТМ «ЖирновЪ» (производитель ООО «Ново-Водолажский масло-жировой комбинат») написано 9%, а фактически в нем присутствует 8,4%. А в двух образцах производства ЧП «САН-ВЕНТО» при заявленных 9% массовая концентрация уксусной кислоты не дотягивает даже до 6%.



- Таким образом, при использовании подобных «экземпляров» домашняя консервация может испортиться, ведь рецепты, как правило, рассчитаны на уксус крепостью 9%. Если раствор имеет меньшую концентрацию, домашние заготовки не смогут храниться долго или будут иметь неудовлетворительный вкус, - объясняет генеральный директор ГП “Харьковстандартметрология” Владимир Величко.



По качеству маркировки два образца уксуса производства ЧП «САН-ВЕНТО» не соответствовали нормативным и законодательным актам. Так, в названии продукции производитель «забыл» обозначать вид уксуса – «спиртовый», хотя это требование предусмотрено национальным стандартом ДСТУ 2450:2006.



Внимательно изучая маркировку потребительской этикетки уксуса, потребитель не сможет разглядеть дату изготовления уксуса того же производителя ТМ «Знахідка», поскольку она нанесена нечетко. Найти и прочесть ее очень непросто.



Подводя итоги потребительской экспертизы, Владимир Величко констатировал, что уксусы из натурального плодово-ягодного сырья (яблочные и винные) соответствуют требованиям нормативной документации.



- К сожалению, значительное занижение массовой концентрации кислоты в уксусах низкой ценовой категории, то есть тех, которые чаще всего покупает население, свидетельствует о недобросовестности производителей, нарушении технологической дисциплины на стадии закладки сырья и недостаточном уровне контроля за качеством продукции со стороны руководства предприятий, - отмечает он.