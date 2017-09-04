Зачем школьникам 12-летка? 4 сентября 2017 г. Павел Гусев 0 0

Согласно результатам исследования экспертов Всемирного экономического форума, в 2020 году работодатели больше всего будут ценить умение правильно искать и переосмысливать информацию. По прогнозам, наиболее востребованными на рынке труда будут умение решать сложные задачи, критическое мышление и креативность. Готовит ли украинская школа детей к подобным запросам будущего, проанализировали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

К сожалению, несмотря на вызовы XXI века, школьники продолжают учиться по советским шаблонам. Детей заставляют заучивать информацию, но не объясняют, как ею пользоваться, и зачем она нужна. Чтобы украинская молодежь не осталась за бортом глобального рынка труда, отечественное образование требует срочного реформирования.



Этот учебный год, который может стать последним в системе 11-летнего школьного образования. Уже этой осенью Верховная Рада должна принять новый закон «Об образовании», который определит направления реформирования средней школы до 2029 года. В течение трех лет Министерство образования и науки разрабатывало концепцию «Новая украинская школа», которая должна не только ввести 12-летнее обучение, но и качественно изменить учебные программы.



– Математика нужна не только как голая теория, но и на практике: чтобы правильно рассадить сад, или посчитать семейный бюджет, или спрогнозировать доходы от размещения денег в банке. То есть мы должны сохранить основу фундаментальной науки, а она была хорошей в советской школе, но при этом выбрать ядро знаний, необходимых ребенку, и научить их применять в жизни, – объясняет министр образования и науки Лилия Гриневич.



Педагоги соглашаются, что реформа назрела давно. Устаревшие данные, ненужные темы, отсутствие внимания к внутреннему миру ребенка – неизменная реальность украинской школы. Еще один фактор, который осложняет жизнь украинских выпускников, – это количество лет обучения. В 136 странах мира продолжительность среднего школьного образования варьируется от 12 до 14 лет. 11-летнее обучение в школах осталось только в Украине, России и Беларуси, что затрудняет котировки аттестатов за рубежом.



Согласно новой концепции, переход на 12-летнее обучение и старт новой украинской школы предполагается в 2018-2019 учебном году. Таким образом, уже со следующего года полное среднее образование будет составлять три уровня: начальное (1-4 класс), базовое, которое можно получить в гимназиях (5-9 класс), и профильное, которому учатся в лицеях или в учреждениях профессионального обучения (10-12 класс). В министерстве образования объясняют, если первые два этапа – подготовительные и направлены на то, чтобы адаптировать ученика к жизни в социуме и научить необходимым базовым вещам, то последний этап – это целенаправленная подготовка к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях.



Согласно новой концепции старшеклассники смогут выбирать направление обучения: академическое или профессиональное. В академическом цикле школьники самостоятельно будут выбирать предметы для углубленного изучения, чтобы после школы учиться в вузах по сокращенной программе. Профтехнический цикл обучения позволит учащимся получать среднее образование и первую профессию одновременно. Таким образом, выпускник 12 летней школы уже будет специалистом с возможностью трудоустройства.



В то же время, несмотря на добавленный год обучения, нагрузка на школьников должна уменьшиться за счет изменения программы и сокращения обязательных предметов. Если сейчас таких дисциплин в старшей школе 22, то в будущем их будет всего 9. По словам представителей министерства, сегодня на изучение одного предмета в среднем выделяется 1,5 часа, за которые просто невозможно основательно изучить дисциплину. Поэтому теперь в старшей школе появятся интегрированные предметы, например, алгебру и геометрию будут преподавать как один предмет «Математика». В МОН считают, что в таком виде ученики смогут получить представление об общей картине мира, но не будут тратить время на то, что не потребуется им в дальнейшей жизни. В школе введут новые предметы, которые будут полезны в современном мире – программирование, финансовая грамотность, психология отношений, предпринимательство. Кроме того, школьники смогут сфокусироваться на изучении государственного и двух иностранных языков.



Большинство специалистов соглашается, что самое главное изменение, которое должно состояться в школьной системе, – это изменение цели обучения. Школьники не должны зубрить без понимания, а думать и решать задачи разными способами, учиться излагать свои мысли, знать свои права и возможности в современном мире. Поэтому «лишний» год обучения может быть не лишним при условии качественного изменения образования и повышения уровня сознания юных украинцев.