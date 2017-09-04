Лжесотрудники банка выпытывают данные под предлогом «акции» 4 сентября 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

Недавняя кибератака вируса Petya.A убедительно продемонстрировала беззащитность многих крупных украинских предприятий и государственных органов в виртуальном пространстве. Однако в Украине существуют и в последнее время все активнее действуют и вполне реальные Пети, Васи и прочие, которые с успехом «качают» деньги с чужих банковских карт или обманом заставляют их владельцев поделиться кровными.