В Харькове соберутся мастера документального кино

С 29 сентября по 1 октября в Харькове впервые пройдет кинофестиваль Kharkiv MeetDocs, который соберет авторов важнейших документальных фильмов о правах человека последних лет.
Kharkiv MeetDocs продлится три дня в настоящем фестивальном формате — на разных локациях по всему городу, с абонементами на показы для настоящих киногурманов.
Режиссеры лично представят свои последние работы - фильмы «Главная роль» (Сергей Буковский) и «Процесс: Российское государство против Олега Сенцова» (Аскольд Куров), также на фестивале пройдут премьеры, авторские показы с дискуссиями, мастер-классы лучших специалистов документалистики. А в 2018 году фестиваль вернется уже с полноценной конкурсной программой.
- Kharkiv MeetDocs будет ежегодным, постоянным фестивалем. Пока что это заявка — мы здесь, в Харькове, мы готовы показывать и обсуждать кино, - объясняет глава оргкомитета фестиваля Евгения Кригсхайм. - В следующем году авторские показы и мастер-классы дополнятся конкурсной программой, и у молодых документалистов появится возможность посоревноваться с признанными мастерами на равных.
«О правах человека нужно говорить не только в Киеве»
Kharkiv MeetDocs, в первую очередь ориентированный на фильмы о правах человека, получил поддержку от Федеративного министерства иностранных дел Германии (Auswärtiges Amt).
- Мы особенно рады поддержать идею провести фестиваль не в столице, а в Харькове — важнейшем культурном центре Восточной Украины, — объясняет Бен Диппе, представитель немецкой стороны. — О правах человека нужно говорить везде, не только в Киеве.
- В Харькове есть умная, искушенная, активная публика, любящая документальные фильмы. Есть много талантливых людей, которым есть что сказать средствами кино. Но нет того объединяющего центра, где они могли бы найти друг друга, пообщаться, завязать дружеские и рабочие отношения. Таким центром станет Kharkiv MeetDocs, - уверена Евгения Кригсхайм.
Кроме того, молодые «киношники» получат уникальную возможность заглянуть в «творческую мастерскую» известных документалистов — немногие могут себе позволить путешествовать ради обучения у мастеров. Теперь мастера сами приедут в Харьков, чтобы поделиться секретами и рассказать о принципах своей работы.
- Мы пригласили действительно выдающихся документалистов: Виталия Манского, Аскольда Курова, Сергея Буковского, - перечисляет имена координатор Kharkiv MeetDocs Виктория Цвирко. - Но для нас важна не только известность имен режиссеров, но и важность тех вопросов, которые поднимаются в их фильмах. Ведь документальное кино говорит на крайне важные темы, которых мы иногда боимся касаться, использует аргументы, которых мы часто не можем найти или увидеть, — для этого нужна камера и творческий гений.
Харьковчан ждет множество премьер
В рамках фестиваля состоятся всеукраинские премьеры. Харьковчане первыми увидят “Долгое эхо” Вероники Глазуновой и Лукаса Лакоми, “Павленский. Голая жизнь” Дарьи Хреновой, “Убеждения” Татьяны Чистовой. Кроме того, зрителей ждут харьковские премьеры: “Школа №3” Елизаветы Смит и Георга Гену, “Дети 404” Аскольда Курова и Павла Лопарева.
Будет представлено на фестивале и харьковское кино — картина “Герои не умирают” Владимира Чистилина.
Также в программе — показ фильма Сергея Буковского о Голодоморе “Живые”, приуроченный к 85-летию трагедии.
- Это — далеко не все фильмы, будут и другие, окончательная программа появится в ближайшее время , - обещает Евгения Кригсхайм. - Мы сейчас в активной подготовке. Звездных авторов мы уже нашли, теперь нужно познакомить их с активными, требовательными зрителями — их в Харькове много. И теперь у них будет свой кинофестиваль.
Площадками фестиваля станут: Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Кинотеатр «8 ½», интеллектуальный бар Lacan, хаб «Студия 42», сообщает PR-агентство Bagels & Letters.