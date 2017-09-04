В Харькове соберутся мастера документального кино 4 сентября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

С 29 сентября по 1 октября в Харькове впервые пройдет кинофестиваль Kharkiv MeetDocs, который соберет авторов важнейших документальных фильмов о правах человека последних лет.