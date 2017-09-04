Рецепты станут электронными 4 сентября 2017 г. Елена Ковальская 0 0

Насколько мне известно, в первые недели новой сессии парламент рассмотрит проект законов о медицинской реформе. Что такое электронная система здравоохранения e-Health?



Илья Ильич

Как сообщает МОЗ, если медреформа будет принята, с 1 января 2018 года каждый пациент сможет получать первичную помощь бесплатно у избранного им семейного врача. Пациенты будут заключать с врачами декларации, а они будут регистрировать их в системе e-Health. С 2018 года вся медицинская информация будет храниться в электронной медицинской карте пациента, которая заменит бумажные медицинские карты и справки. Это позволит врачу видеть полную картину и историю болезней плюс не терять информации.



НСЗУ сможет оплачивать врачу ведение каждого пациента, и, уверяет МОЗ, пациент получит гарантированные государством бесплатные медицинские услуги. Так eHealth поможет реализовать принцип «деньги ходят за пациентом». Благодаря системе Национальная служба здоровья Украины сможет контролировать, насколько эффективно расходуются выделенные на здравоохранение государственные средства и предотвращать злоупотребления. e-Health будет внедряться в течение нескольких лет.



Первый этап - первичная медицинская помощь: семейные врачи, терапевты и педиатры. Базовые анализы в амбулатории семейного врача будут тоже бесплатными. Если семейный врач будет при лечении требовать дополнительные средства, пациент может обратиться с жалобой в Национальную службу здоровья, а также заменить врача. В будущем e-Health даст возможность пациентам быстро получать медицинскую информацию, а врачам - правильно ставить диагноз с учетом целостной картины здоровья пациента. Врачи будут выписывать электронные рецепты, которые невозможно подделать.