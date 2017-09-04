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Британия откажется от финобязательств ЕС по Украине после Brexit

Британия откажется от финобязательств ЕС по Украине после Brexit
Великобритания не планирует придерживаться финансовых обязательств Европейского Союза в отношении третьих стран, в том числе Украины, после завершения Brexit. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель ЕС на переговорах о Brexit Мишель Барнье, сообщает Европравда.
– Британия дала понять, что их обязательства будут ограничены последним взносом в бюджет ЕС до выхода из блока. Но у нас до сих пор есть обязательства перед третьими странами. Например, мы вместе гарантировали долгосрочные кредиты для Украины, - сказал он. – Мы также вместе поддержали развитие Африки и тихоокеанских стран через Европейский фонд развития. На этой неделе стало понятно, что Британия не считает юридически обязательным придерживаться этих обязательств после выхода из ЕС.

Представитель Евросоюза также напомнил, что страны ЕС обязались поддерживать проекты инновационных технологий и "зеленую" энергию до 2020 года, но Соединенное королевство также не будет в них участвовать.

Кроме того, Барнье подчеркнул, что налогоплательщики 27 стран ЕС не должны платить за обязательства, взятые на себя 28 странами.

7 августа 2017 года сообщалось, что Великобритания готова заплатить до €40 млрд евро, чтобы урегулировать финансовые обязательства перед Евросоюзом после Brexit, но только при условии, что Брюссель согласится обсудить торговое соглашение.

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