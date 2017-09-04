Харьков

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В Харькове открыли первый в Украине музей компьютеров

В Харькове открыли первый в Украине музей компьютеров
Более сотни технических устройств, с богатым историческим наследием теперь располагаются на втором этаже бизнес – центра «Капиталист». Ведь недавно здесь был открыт первый в Украине музей программного обеспечения и компьютеров.
Руководитель Software and Computer Museum Антон Трубников говорит, что идея создания вычислительных машин берет свое начало в XVII-XIX веке. Поэтому главная цель открытия – это продемонстрировать, насколько богатой и ценной является история создания первых компьютеров.

В арсенале музея можно найти компьютер Apple II, созданный еще в 1977 году, ноутбук Osborne 1, компьютер BBC для “повышения компьютерной грамотности”, советские разработки 70-80-х годов, а также станцию с помощью которой графические дизайнеры создали магистра Йода из “Звездных войн”.

Существуют также и более современные устройства. Приставка 1995 года выпуска, в котором впервые был применен эффект виртуальной реальности, первая модель iPhone и очки дополненной реальности от компании Microsoft.

Основное количество техники принадлежит коллекционеру Александру Коваленко. Около четырех лет он посвятил на собрание представленных экспонатов. В перспективе завершение выставки демонстрацией советской техники, а также создание отдельной экспозиции, посвященной развитию смартфонов.

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