Если малыш засунул в нос батарейку 4 сентября 2017 г. Елена Ковальская 0 0

В доме растет полуторагодовалый малыш, который норовит все, что видит, попробовать на вкус и даже пытается засунуть виноградины и батарейки старшему брату в ухо или в нос. Боюсь, что однажды за ним не удастся уследить. Как понять, если это на самом деле случится?



Наталья

— Малыши склонны пробовать многие предметы на вкус и класть их в рот, но когда происходит вдох, посторонний предмет попадает в дыхательные пути, — отвечает харьковский педиатр Роман Ключка. – В группе риска — дети в возрасте до четырех лет. Кроме игрушек и мелких предметов инородным телом у детей может стать и пища. Особенно часто это происходит, если у ребенка еще нет полного набора зубов или он недостаточно пережевывает пищу. Кроме того, что у малышей недостаточно развиты координация языка и акта глотания, и это тоже становится причиной попадания пищи в дыхательные пути.





В рейтинге инородных тел, которые попадают в трахею и бронхи: семена растений, мелкие камешки или фрагменты игрушек, орехи, ягоды, монеты, батарейки. По словам Романа Ключки, если у родителей есть подозрения на попадание инородного тела в дыхательные пути, должны насторожить затруднение дыхания или глотания, кашель или покашливание, свистящее или хрипящее дыхание. Если сразу не обратиться за медицинской помощью, кашель становится навязчивым и учащается, ребенку сложно произносить слова и звуки. У него появляется боль в шее или груди, голос становится сиплым, а кожа вокруг губ и под носом может стать синеватой. Мало того — могут появиться грозные симптомы нарушения дыхания или потери сознания.



— При малейшем подозрении на инородное тело нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Попадание инородного тела в дыхательные пути (удушье) относится к неотложным медицинским состояниям и требует оказания немедленной помощи, — предупреждает Роман Ключка.



Кроме того, инородное тело может попасть в ушную раковину или чаще – в слуховой проход (как правило, малыш заталкивает себе или другому ребенку в слуховой проход игрушки, канцелярские принадлежности, пищу). Признаки попадания инородного тела в ухо – боль, покраснение ушной раковины и слухового прохода, выделение из уха жидкости, иногда происходит снижение слуха. В таких случаях очень важно как можно быстрее обратиться к врачу, который извлечет инородное тело с помощью специальных инструментов и манипуляций, осмотрит ухо, чтобы исключить любые повреждения, если нужно — назначит антибактериальный препарат для борьбы с инфекциями.



Инородное тело может оказаться у ребенка и в носу.



— Самый частый симптом инородного тела в носу — выделение слизи обычно с неприятным запахом. Слизь выделяется только из того носового хода, куда помещен посторонний объект. Иногда происходит носовое кровотечение, — говорит Роман Ключка. – Для извлечения инородного тела из носа нужно обязательно обращаться к специалисту. А чтобы предупредить попадание посторонних предметов в дыхательные пути, в ухо или нос, маленькие дети должны быть под постоянным присмотром.