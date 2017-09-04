Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов 4 сентября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район: ул. Библика (2-й Пятилетки), 5 (п. №3, спаренный стояк), ул. 12 Апреля, 22 (п. №2, стояк) до 20:00 04.09.17 г.



Киевский район: ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк), 12-г (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 319 (п. №10, стояк), ул. Метростроителей, 25 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №3), ул. Пушкинская, 26 (п. №1,2) до 20:00 04.09.17 г.



Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 86 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-б (п. №1, стояк) до 17:00 04.09.17 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 103-г (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №6, стояк), пр. Московский, 191 (п. №14, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 58-б (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №8, стояк) до 20:00 04.09.17 г.



Новобаварский район: ул. Пермская, 12/14 (п. №2, стояк) до 17:00 04.09.17г., ул. Катаева, 11 (п. №1, стояк), ул. Катаева, 11 (п. №2, стояк) до 20:00 04.09.17 г.



Основянский район: ул. Валдайская, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 04.09.17 г., ул. Чугуевская, 29 (п. №2, стояк) до 20:00 05.09.17 г.



Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 148-а, пр. Героев Сталинграда, 7 (п. №4, стояк), ул. Плехановская, 147 (п. №1, спаренный стояк), пр. Гагарина, 41/2 (стояк) до 20:00 04.09.17 г.



Холодногорский район: ул. Инициативная, 10/24 (п. №4, стояк) до 17:00 04.09.17 г.



Шевченковский район: ул. Ахсарова, 17 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1, стояк) до 17:00 04.09.17 г., пер. Шекспира, 7 (стояк), ул. Есенина, 10 (п. №5,6,7) до 20:00 04.09.17 г.