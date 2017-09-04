Экономика

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Курс Bitcoin достиг нового максимума

Курс Bitcoin достиг нового максимума
Курс криптовалюты Bitcoin в ходе торгов в субботу, 2 сентября 2017 года, достиг нового исторического максимума в 5 тыс. долларов.
Как говорится в сообщении электронной криптовалютной биржи Coindesk, по состоянию на 06:25 по киевскому времени курс Bitcoin достиг 5013,91 долларов за единицу. Однако спустя несколько часов Bitcoin подешевел на 5,41% до 4,68 тыс. долларов за единицу. В течение этой недели курс крипто валюты колебался в диапазоне 4,7-4,8 тыс. долларов.

Напомним, ранее Национальный банк предостерег украинцев от хранения средств в Bitcoin.

"Если мы говорим о хранении средств, то могу сказать, что это опасно. Это не регулируется, обменные курсы непонятные и волатильность этого рынка очень высокая", - объяснил заместитель директора департамента стратегии реформирования НБУ Руслан Кравец.

Кроме того, чиновник напомнил о том, что правовой статус криптовалют в Украине пока не определен.

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