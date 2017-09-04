Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: снова обострение 4 сентября 2017 г. источник 0 0

За минувшие сутки боевики 44 раза открывали огонь по позициям сил АТО.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 44 раза обстреливали украинские опорные пункты. Из них 21 обстрел характеризуется как неприцельный", - сообщает пресс-центр штаба АТО.



Как отмечается, в конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО продолжила накаляться. Российско-оккупационные группировки не прекращали активные обстрелы наших позиций на всех направлениях.



Как и в предыдущие дни, наиболее неспокойно было на Донецком направлении. Здесь наибольшее количество огневых провокаций противника зафиксировано вблизи поселка Зайцевого. Начиная с 18 часов, бандиты пять раз обстреляли наши позиции из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также в конце суток под вражеским огнем трижды оказались украинские укрепления в Авдеевской промзоне и дважды – у Майорска.



На Приморском направлении бандиты трижды применяли стрелковое оружие в окрестностях Павлополя. А около 20 часов возле этого же поселка они выпустили пять мин калибра 82 миллиметра. Обстрелы врага с использованием стрелкового оружия зафиксированы и неподалеку Гнутового, Талаковки, Лебединского и Широкино. А в результате гранатометного огня противника на подступах к Марьинке ранения получил один украинский защитник.



На Луганском направлении около 21 часа российские наемники, цинично пренебрегая мирными договоренностями и целенаправленно подвергая опасности гражданское население, из стрелкового оружия обстреляли контрольно-пропускной пункт (въезда-выезда) Станица Луганская. Несмотря на полную готовность дать врагу жесткий ответ и не нарушая мирных договоренностей, демонстрируя сдержанность ради мира, силы АТО огонь в ответ не открывали.



"Этот факт в очередной раз подтвердил, что в данном районе боевики не желают соблюдать режим полного прекращения огня, который должен был бы начать процесс «зеркального» отвод войск", - отмечает пресс-центр АТО.



В штабе сообщили, что за минувшие сутки один украинский военный получил ранения.