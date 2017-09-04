Умер основатель рок-группы Steely Dan Уолтер Беккер
4 сентября 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
4 сентября 2017 г.
Причины смерти не уточняются. Беккер пропустил два последних концерта Steely Dan из-за того, что находился на лечении. Его друг и вокалист рок-группы Дональд Фэйген утверждал, что исполнитель идет на поправку, однако деталей не раскрыл.
Беккер и Фэйген основали Steely Dan в Нью-Йорке в 1970 году. Через 11 лет коллектив распался, но в 1993 году музыканты вновь начали выступать. Группа была занесена в зал славы рок-н-ролла в 2001-м.
Рокеры выпустили девять студийных альбомов. Их пластинка Two Against Nature получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший релиз года». Последний альбом под названием Everything Must Go вышел в 2003 году.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|100 EUR
|3069.21 грн
|100 USD
|2574.84 грн
|10 RUB
|4.4351 грн