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Раскрыты детали третьего сезона «Настоящего детектива»

Раскрыты детали третьего сезона «Настоящего детектива»
Телеканал HBO официально анонсировал третий сезон сериала «Настоящий детектив».
Продолжение проекта было запущено в разработку еще в марте, но зеленый свет получило только сейчас.

Создатели также раскрыли подробности новых эпизодов. Сюжет будет разворачиваться в штате Арканзас, на левом берегу реки Миссисипи.

«Следующее действо "Настоящего детектива" расскажет историю жуткого преступления в сердце плато Озарк», — говорится в сообщении канала. Речь также пойдет о какой-то тайне, последствия которой «разыграются в трех разных временных периодах».

Создатель шоу Ник Пиццолатто лично написал сценарии всех эпизодов, при работе над четвертым он сотрудничал с Дэвидом Милчем.

Сколько именно серий будет в третьем сезоне, не разглашается. Также неизвестна дата премьеры.

«Настоящий детектив» — криминальная антология канала HBO. В первом сезоне, который вышел в январе 2014-го, снялись Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон. Главные роли во второй части исполнили Колин Фаррелл и Рэйчел Макадамс.

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