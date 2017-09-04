Культура

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Харьковчан приглашают посмотреть на живую керамику

Харьковчан приглашают посмотреть на живую керамику
С 7 по 26 сентября в Харьковском областном организационно-методическом центре культуры и искусства пройдет выставка художницы-любителя Елены Галущенко "Живая керамика".
Как отметили в центре, Галущенко по специальности учитель математики. Несколько лет назад она увлеклась художественной росписью гончарных изделий. Гончарные изделия для росписи художницы предоставляет Виктор Зеленский.

"Он родился в старинном казацком городке Опошня - главном очаге современного украинского гончарства. Виктор Зеленский - гончар и учитель, сохраняет, пропагандирует традиции украинского гончарства в нашей действительности. Сюжеты и образы для своих произведений художница берет из окружающей ее мира природы", - рассказали организаторы.

К участию в выставке художница пригласила своих коллег: Яну Волк, преподавателя живописи и декоративного искусства, члена Харьковского клуба писанкарства и Маргариту Крашеницю, молодую художницу, студентку факультета архитектуры Харьковского национального университета городского хозяйства им.Бекетова.

В экспозиции зрители смогут увидеть более сотни работ, выполненных различными техниками. Это - расписанные тарелки, горшки, вазоны, керамические яйца и живопись.

Торжественное открытие выставки - 7 сентября в 17.00. Вход свободный. Время работы: с 10.00 до 17.30, выходной - воскресенье. Адрес: ул. Пушкинская, 62, большой зал 2-го этажа.

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