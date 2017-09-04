Экономика

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В Украине подорожают продукты

В Украине подорожают продукты
Украинцам стоит готовиться к повышению цен на продукты. Так, в сентябре до 40 гривен за килограмм может взлететь стоимость гречки. Однако продлится такая ситуация недолго – с появлением нового урожая цены должны снова несколько снизиться.
Сейчас, по данным Государственной службы статистики, средняя стоимость килограмма гречки составляет 24,25 грн.

На 20% до конца года могут подорожать продукты из борщового набора. Уже сейчас можно наблюдать добавление в цене перца, баклажанов и помидоров. На крупнейших оптовых рынках страны стоимость баклажанов в последнее время выросла почти на 75%, а сладкого перца - на 55%.

Поползут вверх и цены на мясо, например, килограмм говядины может подорожать на 5 грн.

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