В Украине подорожают продукты 4 сентября 2017 г. источник 0 0

Украинцам стоит готовиться к повышению цен на продукты. Так, в сентябре до 40 гривен за килограмм может взлететь стоимость гречки. Однако продлится такая ситуация недолго – с появлением нового урожая цены должны снова несколько снизиться.

Сейчас, по данным Государственной службы статистики, средняя стоимость килограмма гречки составляет 24,25 грн.



На 20% до конца года могут подорожать продукты из борщового набора. Уже сейчас можно наблюдать добавление в цене перца, баклажанов и помидоров. На крупнейших оптовых рынках страны стоимость баклажанов в последнее время выросла почти на 75%, а сладкого перца - на 55%.



Поползут вверх и цены на мясо, например, килограмм говядины может подорожать на 5 грн.