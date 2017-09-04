В Харьковской области производили наркотики в особо крупных размерах 4 сентября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Луганской области выявлены факты незаконного производства наркотиков в особо крупных размерах.

Как сообщили в прокуратуре Луганской области, во время обысков 31 августа в Донецкой и Харьковской областях полицейские выявили 70 емкостей с коноплей, 11 металлических коробок с семенами и оборудование для выращивания растений: 16 ламп с отражателями, цифровые термометры для измерения температуры в помещении, электронные весы, воздушно-отопительные агрегаты, тетради и записи по росту растений конопли, а так же накладные почтовых отправлений.



Установлено, что по указанным адресам лица выращивали растения конопли, семена которых заказывали через интернет-магазины. Для выращивания растений лица специально приобрели лампы, вытяжки для вентиляции воздуха, удобрение, и заранее оборудовали подвальное помещение. Сейчас действия правонарушителей квалифицированы по ч. 3 ст. 309 УК Украины и ч. 1 ст. 310 УК Украины.