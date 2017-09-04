Мир выходит из глобального финансового кризиса 4 сентября 2017 г. источник 0 0

Об этом свидетельствует тот факт, что экономики 45 ведущих стран демонстрируют синхронный рост впервые за последнее десятилетие. 33 из этих стран будут демонстрировать стабильный рост и в дальнейшем.

Это констатирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет The Wall Street Journal.



Рост ВВП стран стимулируют низкие процентные ставки центральных банков, а также постепенное прекращение финансовых кризисов, которые в течение многих годов бушевали в США, Греции, Бразилии и других странах.



За последние 50 лет синхронный рост всех государств, которые отслеживают, было редким явлением: кроме середины прошлого десятилетия, оно также наблюдалось в конце 1980-х годов и в течение нескольких лет перед нефтяным кризисом 1973-го. Об этом пишет "Экономическая правда".



Тем временем Международный валютный фонд констатирует, что в 2016 году мировая экономика выросла на 3,2%, по итогам 2017-го добавит еще 3,5%, а в 2018-м – 3,6%.