Экономика

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Мир выходит из глобального финансового кризиса

Мир выходит из глобального финансового кризиса
Об этом свидетельствует тот факт, что экономики 45 ведущих стран демонстрируют синхронный рост впервые за последнее десятилетие. 33 из этих стран будут демонстрировать стабильный рост и в дальнейшем.
Это констатирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет The Wall Street Journal.

Рост ВВП стран стимулируют низкие процентные ставки центральных банков, а также постепенное прекращение финансовых кризисов, которые в течение многих годов бушевали в США, Греции, Бразилии и других странах.

За последние 50 лет синхронный рост всех государств, которые отслеживают, было редким явлением: кроме середины прошлого десятилетия, оно также наблюдалось в конце 1980-х годов и в течение нескольких лет перед нефтяным кризисом 1973-го. Об этом пишет "Экономическая правда".

Тем временем Международный валютный фонд констатирует, что в 2016 году мировая экономика выросла на 3,2%, по итогам 2017-го добавит еще 3,5%, а в 2018-м – 3,6%.

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