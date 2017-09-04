Здоровье

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Сколько максимально может прожить человек

Сколько максимально может прожить человек
Нидерландские ученые определили максимально возможную продолжительность жизни человека.
Об этом сообщает Тилбургский университет.

Согласно их оценкам, женщины могут дожить до 115,7 года, а мужчины — до 114,1 года.

Специалисты установили, что за 1986-2015 годы максимальная продолжительность жизни человека, несмотря на утроение числа людей старше 95 лет, почти не изменилась. Данное обстоятельство авторы посчитали свидетельством достижения предела человеческой жизни.

В июне канадские ученые показали, что средняя максимальная продолжительность жизни человека (то есть усредненная по всем долгожителям Земли) больше, чем заявлялось в исследовании американских медиков, опубликованном в октябре 2016 году. Там средняя максимальная продолжительность жизни человека оценивалась в 115 лет, абсолютный предел — в 125 лет.

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