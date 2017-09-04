Сколько максимально может прожить человек
4 сентября 2017 г.
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4 сентября 2017 г.
Согласно их оценкам, женщины могут дожить до 115,7 года, а мужчины — до 114,1 года.
Специалисты установили, что за 1986-2015 годы максимальная продолжительность жизни человека, несмотря на утроение числа людей старше 95 лет, почти не изменилась. Данное обстоятельство авторы посчитали свидетельством достижения предела человеческой жизни.
В июне канадские ученые показали, что средняя максимальная продолжительность жизни человека (то есть усредненная по всем долгожителям Земли) больше, чем заявлялось в исследовании американских медиков, опубликованном в октябре 2016 году. Там средняя максимальная продолжительность жизни человека оценивалась в 115 лет, абсолютный предел — в 125 лет.
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