Универсальная школа журналистики телеканала Р1 и издания «Вечерний Харьков» ждет новых слушателей: начался набор в осенние группы (видео) 31 августа 2018 г. Вечерний Харьков 5 0

Универсальная школа журналистики и телевидения телеканала Р1 и издания «Вечерний Харьков» - это образовательный проект, своего рода уникальная мастерская для активных и думающих людей, которые хотят получить знания и практические навыки в сфере журналистики, телекоммуникаций и интернет-пространстве, а также для всех желающих, кто хочет учиться и добиться успеха.

Знания, полученные при изучении всех дисциплин, в виду своей универсальности и практической актуальности можно использовать в направлениях, связанных как с журналистикой, так и другими видами деятельности, а также для саморазвития и самосовершенствования.



Это единственная школа, занятия и практика в которой будут проходить

на территории действующего харьковского телеканала, в рабочей студии!



НА КОГО РАССЧИТАНА ШКОЛА:

• на тех, кто хочет стать профессионалом в медиа-сфере;

• на тех, кто мечтает своими руками создать собственный блог или сайт, а также научиться зарабатывать на их монетизации;

• на тех, кто хочет освоить этику делового общения;

• на тех, кто желает научиться качественно излагать свои мысли;

• на всех желающих учиться чему-то новому и самореализоваться через полученные знания;

• на тех, кто, имея собственное дело, хочет научиться правильно продвигать его через интернет-рекламу;

• на журналистов, имеющих опыт работы в СМИ, но желающих повысить свою квалификацию.



НАШИ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ:



1. Журналистика телевизионная;

2. Журналистика в печатном издании;

3. Работа телеведущего в студийной и съемочной программе;

4. Медиаграмотность;

5. Риторика;

6. Основы коммуникаций (развитие навыков делового общения и личной эффективности);

7. Фотомастерство;

8. Создание сайта, блога от «а до я». Основы продвижения и интернет-рекламы;

9. Реклама.



ВЫ ПОЛУЧИТЕ МАКСИМУМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ:



• за время учебы Вы ознакомитесь с важнейшими вопросами, касающихся теле, радио и интернет- журналистики, приобретёте реальные практические навыки, необходимые для работы в медийном и новостном пространстве, научитесь эффективно работать с информацией и обретете собственный стиль;

• попробуете себя в роли ведущего в студийной программе;

• получите основы ораторского мастерства и освоите основные риторические приемы;

• во время учебы Вы не только изучите основы создания сайтов, блогов, их правильного развития и продвижения с целью дальнейшего применения этих знаний в практической деятельности, но и самостоятельно создадите и запустите свой сайт или блог, подготовите медиаплан рекламной кампании, а также разработаете стратегию интернет-рекламы;

• освоите все навыки делового общения, научитесь правильно себя презентовать, гармонично выстраивать диалог с собеседником, ознакомитесь с техниками эффективного слушания, узнаете как выработать стрессоустойчивость и изучите основы невербального общения, научитесь устранять неэффективные формы поведения, разовьете навыки коммуникативного общения;

• освоите фотомастерство со всеми его законами и правилами, несмотря на то, с помощью чего будете фотографировать;

• получите базовые знания знания по медиаграмотности;

• и многое другое...







Знания, полученные при изучении всех дисциплин, в виду своей универсальности и практической актуальности можно использовать в направлениях, связанных, как с журналистикой, так и другими видами деятельности.



У НАС БУДЕТ:



• 9 учебных курсов – только актуальные знания и умения;

• четыре месяца обучения – интересные лекции и полезная практика;

• 8 часов занятий каждую неделю с профессионалами-практиками своего дела;

• Начало занятий – 15 сентября 2018 г.

• Время проведения занятий – по выходным дням, с 10.00 до 18.00, еженедельно.



Руководитель проекта Виктория Худякова: 050-400-800-2, 068-076-58-20.



Секретарь: 057-758-16-13.



