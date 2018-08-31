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Универсальная школа журналистики телеканала Р1 и издания «Вечерний Харьков» ждет новых слушателей: начался набор в осенние группы (видео)

Универсальная школа журналистики телеканала Р1 и издания «Вечерний Харьков» ждет новых слушателей: начался набор в осенние группы (видео)
Универсальная школа журналистики и телевидения телеканала Р1 и издания «Вечерний Харьков» - это образовательный проект, своего рода уникальная мастерская для активных и думающих людей, которые хотят получить знания и практические навыки в сфере журналистики, телекоммуникаций и интернет-пространстве, а также для всех желающих, кто хочет учиться и добиться успеха.
Знания, полученные при изучении всех дисциплин, в виду своей универсальности и практической актуальности можно использовать в направлениях, связанных как с журналистикой, так и другими видами деятельности, а также для саморазвития и самосовершенствования.

Это единственная школа, занятия и практика в которой будут проходить
на территории действующего харьковского телеканала, в рабочей студии!

НА КОГО РАССЧИТАНА ШКОЛА:
•    на тех, кто хочет стать профессионалом в медиа-сфере;
•    на тех, кто мечтает своими руками создать собственный блог или сайт, а также научиться зарабатывать на их монетизации;
•    на тех, кто хочет освоить этику делового общения;
•    на тех, кто желает научиться качественно излагать свои мысли;
•    на всех желающих учиться чему-то новому и самореализоваться через полученные знания;
•    на тех, кто, имея собственное дело, хочет научиться правильно продвигать его через интернет-рекламу;
•    на журналистов, имеющих опыт работы в СМИ, но желающих повысить свою квалификацию.

НАШИ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ:

1.    Журналистика телевизионная;
2.    Журналистика в печатном издании;
3.    Работа телеведущего в студийной и съемочной программе;
4.    Медиаграмотность;
5.    Риторика;
6.    Основы коммуникаций (развитие навыков делового общения и личной эффективности);
7.    Фотомастерство;
8.    Создание сайта, блога от «а до я». Основы продвижения и интернет-рекламы;
9.    Реклама.

ВЫ ПОЛУЧИТЕ МАКСИМУМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ:

•    за время учебы Вы ознакомитесь с важнейшими вопросами, касающихся теле, радио и интернет- журналистики, приобретёте реальные практические навыки, необходимые для работы в медийном и новостном пространстве, научитесь эффективно работать с информацией и обретете собственный стиль;
•    попробуете себя в роли ведущего в студийной программе;
•    получите основы ораторского мастерства и освоите основные риторические приемы;
•    во время учебы Вы не только изучите основы создания сайтов, блогов, их правильного развития и продвижения с целью дальнейшего применения этих знаний в практической деятельности, но и самостоятельно создадите и запустите свой сайт или блог, подготовите медиаплан рекламной кампании, а также разработаете стратегию интернет-рекламы;
•    освоите все навыки делового общения, научитесь правильно себя презентовать, гармонично выстраивать диалог с собеседником, ознакомитесь с техниками эффективного слушания, узнаете как выработать стрессоустойчивость и изучите основы невербального общения, научитесь устранять неэффективные формы поведения, разовьете навыки коммуникативного общения;
•    освоите фотомастерство со всеми его законами и правилами, несмотря на то, с помощью чего будете фотографировать;
•    получите базовые знания знания по медиаграмотности;
•    и многое другое...



Знания, полученные при изучении всех дисциплин, в виду своей универсальности и практической актуальности можно использовать в направлениях, связанных, как с журналистикой, так и другими видами деятельности.

У НАС БУДЕТ:

•    9 учебных курсов – только актуальные знания и умения;
•    четыре месяца обучения – интересные лекции и полезная практика;
•    8 часов занятий каждую неделю с профессионалами-практиками своего дела;
•    Начало занятий – 15 сентября 2018 г.
•    Время проведения занятий – по выходным дням, с 10.00 до 18.00, еженедельно.

Руководитель проекта Виктория Худякова: 050-400-800-2, 068-076-58-20.

Секретарь: 057-758-16-13.

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