Названа лучшая комедия всех времен
25 августа 2017 г.
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25 августа 2017 г.
В картине 1959 года снялись Мэрилин Монро, Тони Кертис и Джек Леммон. В ней рассказывается о музыкантах, которые притворяются девушками, скрываясь от гангстеров.
На втором месте — «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика. Третью строчку занял фильм «Энни Холл» Вуди Аллена.
В первую десятку также вошли «День сурка», «Утиный суп», «Житие Брайана по Монти Пайтон», «Аэроплан», «Время развлечений», «Это Spinal Tap» и «Генерал».
При составлении рейтинга издание опросило 253 кинокритика из 52 стран.
22 августа журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров года. Лидером стал Марк Уолберг, заработавший в 2017-м 68 миллионов долларов.
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