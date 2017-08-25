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Названа лучшая комедия всех времен

Названа лучшая комедия всех времен
Фильм «В джазе только девушки» Билли Уайлдера назван лучшей комедией всех времен по версии критиков, опрошенных изданием «Би-би-си».
Полный список из 100 кинолент опубликован на сайте портала.

В картине 1959 года снялись Мэрилин Монро, Тони Кертис и Джек Леммон. В ней рассказывается о музыкантах, которые притворяются девушками, скрываясь от гангстеров.

На втором месте — «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика. Третью строчку занял фильм «Энни Холл» Вуди Аллена.

В первую десятку также вошли «День сурка», «Утиный суп», «Житие Брайана по Монти Пайтон», «Аэроплан», «Время развлечений», «Это Spinal Tap» и «Генерал».

При составлении рейтинга издание опросило 253 кинокритика из 52 стран.

22 августа журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров года. Лидером стал Марк Уолберг, заработавший в 2017-м 68 миллионов долларов.

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