Харьков

  • 561
    •  / 

В Харькове вводится единый электронный проездной билет

В Харькове вводится единый электронный проездной билет
В Харькове вводится единый электронный проездной билет С 1 декабря оплатить проезд в харьковских трамваях и троллейбусах можно будет с помощью единого электронного билета – е-ticket.
Сначала систему запустят в наземном электротранспорте, а с нового года –  в харьковском метрополитене, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова.

Директор компании-инвестора ООО «Финансовая компания «Платежный центр» Владимир Стариченко рассказал, что приобретать единый электронный билет харьковчане смогут через специальные терминалы, которые будут установлены на остановках наземного транспорта и в вестибюлях метро. Приобрести карту можно будет в последних числах ноября, перед запуском системы. Ее стоимость – 30 грн с учетом одной зарезервированной поездки (либо в наземном транспорте, либо в метро). Если владелец карты захочет ее вернуть, стоимость карты за вычетом этой одной поездки будет ему возвращена. Также через терминалы можно будет пополнить электронный билет на сумму до 500 грн. В метро терминалы будут выдавать сдачу, на остановках в целях безопасности от такой практики отказались.

Как сообщил Владимир Стариченко, на каждом входе в трамвай или троллейбус и в вестибюлях метрополитена будут установлены валидаторы для фиксации оплаты.

– Зашли с картой в троллейбус, подошли к валидатору, поднесли к нему карту – загорится зеленая галочка, номер маршрута, и поездка активируется. Остаток средств на карте не показывается, его можно увидеть при пополнении карты, – поясняет Владимир Стариченко.

Всего в Харькове установят не менее 320 наземных терминалов и более 250 – в метрополитене. Более 200 наземных терминалов уже установлено, ими продолжают оборудовать остановки общественного транспорта. Кроме того, в наземном транспорте можно увидеть крепления под валидаторы. 

По словам Владимира Стариченко, позже, примерно с апреля будущего года, харьковчане смогут пополнять e-ticket и оплачивать проезд с помощью банковских карт системы Visa, еще через некоторое время к системе подключится платежная система MasterСard.

– У пассажиров будет возможность рассчитываться за проезд платежной банковской картой. Но не c 1 декабря, а уже в следующем году. Таких валидаторов будет по два на каждый вестибюль в метро и по одному на остановках. Рассчитываться можно будет картой любого украинского банка, подключенной к электронной платежной системе PayPal, – уточняет Владимир Стариченко.

С момента запуска единого электронного билета прежняя карта для оплаты проезда в метро действовать не будет, поскольку вся система обновится. Если на карте останутся деньги, необходимо обратиться в метрополитен, и их вернут.

Евгений Водовозов отметил, что кондукторы в трамваях и троллейбусах продолжат работать, так что по-прежнему можно будет приобрести разовый билет для проезда в электротранспорте. У контролеров будут мобильные валидаторы, но как и когда будет происходить контроль, пока не уточняется.

– Внедрение подобных систем подразумевает переходной период, так что будут и кондукторы, и контролеры, – объясняет Евгений Водовозов.

Для решения проблемных вопросов, связанных с ипользованием единого электронного билета, в городе будут работать претензионные центры. В случае возникновения каких-либо проблем харьковчане смогут позвонить на горячую линию, выбрать удобный по расположению центр и решить там вопрос.

Вице-мэр отметил, что карты для пассажиров льготных категорий будут отличаться по цвету, студенты тоже без проблем получат свои e-ticket.

– Все это будет сделано спокойно, не нужно нервничать. В терминале на улице и в метро будут продавать разовый билет и карточку. Вначале можно будет покупать билеты у кондуктора, потом – только в терминале. Наша цель – убрать при оплате наличные, чтобы водитель занимался прямыми обязанностями, чтобы мы понимали, сколько реально ездит пассажиров. Это даст возможность видоизменять маршруты в зависимости от количества людей, которые ими пользуются. Постепенно вся оплата должна перейти в электронный вид», - подчеркивает Евгений Водовозов.

В дальнейшем систему единого билета планируется внедрить и в автобусах.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6146 грн
100 USD 2696.26 грн
100 EUR 3143.04 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи