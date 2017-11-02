В Харькове вводится единый электронный проездной билет 2 ноября 2017 г. Павел Гусев 2 0

С 1 декабря оплатить проезд в харьковских трамваях и троллейбусах можно будет с помощью единого электронного билета – е-ticket.

Сначала систему запустят в наземном электротранспорте, а с нового года – в харьковском метрополитене, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова.



Директор компании-инвестора ООО «Финансовая компания «Платежный центр» Владимир Стариченко рассказал, что приобретать единый электронный билет харьковчане смогут через специальные терминалы, которые будут установлены на остановках наземного транспорта и в вестибюлях метро. Приобрести карту можно будет в последних числах ноября, перед запуском системы. Ее стоимость – 30 грн с учетом одной зарезервированной поездки (либо в наземном транспорте, либо в метро). Если владелец карты захочет ее вернуть, стоимость карты за вычетом этой одной поездки будет ему возвращена. Также через терминалы можно будет пополнить электронный билет на сумму до 500 грн. В метро терминалы будут выдавать сдачу, на остановках в целях безопасности от такой практики отказались.



Как сообщил Владимир Стариченко, на каждом входе в трамвай или троллейбус и в вестибюлях метрополитена будут установлены валидаторы для фиксации оплаты.



– Зашли с картой в троллейбус, подошли к валидатору, поднесли к нему карту – загорится зеленая галочка, номер маршрута, и поездка активируется. Остаток средств на карте не показывается, его можно увидеть при пополнении карты, – поясняет Владимир Стариченко.



Всего в Харькове установят не менее 320 наземных терминалов и более 250 – в метрополитене. Более 200 наземных терминалов уже установлено, ими продолжают оборудовать остановки общественного транспорта. Кроме того, в наземном транспорте можно увидеть крепления под валидаторы.



По словам Владимира Стариченко, позже, примерно с апреля будущего года, харьковчане смогут пополнять e-ticket и оплачивать проезд с помощью банковских карт системы Visa, еще через некоторое время к системе подключится платежная система MasterСard.



– У пассажиров будет возможность рассчитываться за проезд платежной банковской картой. Но не c 1 декабря, а уже в следующем году. Таких валидаторов будет по два на каждый вестибюль в метро и по одному на остановках. Рассчитываться можно будет картой любого украинского банка, подключенной к электронной платежной системе PayPal, – уточняет Владимир Стариченко.



С момента запуска единого электронного билета прежняя карта для оплаты проезда в метро действовать не будет, поскольку вся система обновится. Если на карте останутся деньги, необходимо обратиться в метрополитен, и их вернут.



Евгений Водовозов отметил, что кондукторы в трамваях и троллейбусах продолжат работать, так что по-прежнему можно будет приобрести разовый билет для проезда в электротранспорте. У контролеров будут мобильные валидаторы, но как и когда будет происходить контроль, пока не уточняется.



– Внедрение подобных систем подразумевает переходной период, так что будут и кондукторы, и контролеры, – объясняет Евгений Водовозов.



Для решения проблемных вопросов, связанных с ипользованием единого электронного билета, в городе будут работать претензионные центры. В случае возникновения каких-либо проблем харьковчане смогут позвонить на горячую линию, выбрать удобный по расположению центр и решить там вопрос.



Вице-мэр отметил, что карты для пассажиров льготных категорий будут отличаться по цвету, студенты тоже без проблем получат свои e-ticket.



– Все это будет сделано спокойно, не нужно нервничать. В терминале на улице и в метро будут продавать разовый билет и карточку. Вначале можно будет покупать билеты у кондуктора, потом – только в терминале. Наша цель – убрать при оплате наличные, чтобы водитель занимался прямыми обязанностями, чтобы мы понимали, сколько реально ездит пассажиров. Это даст возможность видоизменять маршруты в зависимости от количества людей, которые ими пользуются. Постепенно вся оплата должна перейти в электронный вид», - подчеркивает Евгений Водовозов.



В дальнейшем систему единого билета планируется внедрить и в автобусах.