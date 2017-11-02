Харьковская семья приютила девушку, жившую в лесу 2 ноября 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

История харьковчанки-сироты, которая осталась без жилья и вынуждена была жить с новорожденным ребенком в самодельном бараке в лесу, на прошлой неделе шокировала Харьков.

Сегодня молодая мать живет в семье харьковчан, которые ее приютили, и надеется вернуть сына – он сейчас в больнице.



На прошлой неделе к полицейским Шевченковского отдела полиции обратилась 21-летняя мать шестимесячного мальчика. Она рассказала, что вынуждена жить практически под открытым небом из-за недостатка денег. Когда малыш заболел, женщина обратилась к полицейским, потому что не знала, кто еще сможет ей помочь, сообщили в ГУ НП в Харьковской области.



Как рассказала 21-летняя девушка, она сирота, и ей с младенцем на руках просто некуда было идти. Пока она получала денежную помощь на ребенка от государства, имела возможность вместе с гражданским мужем снимать жилье. Когда средства закончились, пришлось идти на улицу. Женщина построила из подручных средств палатку и проживала там вместе с ребенком. Через несколько дней она заметила, что мальчик заболел. Лекарства молодая мама купить не могла. От отчаяния женщина решила обратиться за помощью в полицию.



Работники Шевченковского отдела полиции города Харькова срочно отреагировали на ситуацию. Они вызвали скорую, и медики сразу госпитализировали малыша в областную детскую больницу, где ему была оказана необходимая помощь. Какое-то время мать с сыном находились в медицинском заведении на обследовании. Ребенка накормили, обеспечили лекарствами и детской одеждой. 21-летняя Анастасия поблагодарила работников полиции за проявленную заботу.



– Биологический отец малыша, который имеет за плечами несколько судимостей, не принимает участия в воспитании ребенка и обеспечении его всем необходимым для нормального проживания, – отметил инспектор ювенальной превенции Константин Шеремет. – Поэтому вопросы временной опеки над семьей приняли работники ювенальной превенции. Мы уже обратились в государственные учреждения для определения дальнейшего места проживания. Также готовится обращение в благотворительные фонды для материального обеспечения семьи на первое время всем необходимым – детским питанием и одеждой, лекарствами, предметами быта и гигиены.



Работники ювенальной превенции провели с женщиной профилактическую беседу и составили админпротокол за ч. 1 ст. 184 Куоап (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей). Они предупредили женщину о том, что в будущем ему следует более ответственно относиться к обеспечению надлежащих условий для воспитания ребенка.



– Мы и в дальнейшем будем держать эту ситуацию на контроле, – отметил Константин Шеремет.



Сейчас молодую маму приютила харьковская семья, пишет «Город Х». Семья Савиных живет в съемном доме на окраине города, у супругов восьмимесячный ребенок. Историю харьковчанки-сироты, которая оказалась с ребенком на улице, пара прочитала в интернете на одном из форумов.



– Кто-то предлагал одежду, кто-то говорил о сборе денег, а я написала, что мы с мужем готовы приютить Настю у себя. Я ее понимаю, потому что когда-то у нас тоже были проблемы с жильем, – отметила Надежда Савина.



По ее словам, девушка может жить в их доме сколько нужно. Надежда считает, что главное для Анастасии – восстановить документы, найти работу и снять жилье. Тогда соцслужбы смогут вернуть ей сына, который сейчас находится в больнице.