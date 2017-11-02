Харьков

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Военные в Харькове весь месяц будут ловить дезертиров

фото: Михаил Кучнев

Военные в Харькове весь месяц будут ловить дезертиров
Военные в Харькове весь месяц будут ловить дезертиров С 1 по 30 ноября на Харьковщине пройдет широкомасштабная операция по розыску и задержанию военнослужащих, которые самовольно покинули воинские части.
Для нарушителей предусмотрена ответственность – административная или уголовная.

С начала 2017 года в Украине самовольно оставили воинские части 5622 военнослужащих, из которых было найдено и задержано 3605. Такую статистику приводят в Харьковском зональном отделе военной службы правопорядка, сообщает МГ «Объектив». Сегодня в розыске остаются 2017 человек. Самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащими влечет за собой административную ответственность – штраф в размере 1200 гривен. Но если бойца нет более десяти дней — это уже ответственность уголовная, и грозит лишением свободы на срок до трех лет.

– На военную службу правопорядка возлагаются мероприятия по розыску и задержанию военнослужащих, которые самовольно оставили воинскую часть или место несения службы, а также функции по их задержанию и доставке в органы досудебного расследования или возврату в воинские части для дальнейшего прохождения службы, – говорит начальник отделения Военной службы правопорядка в гарнизонах Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка Марьян Споденко.

В Харькове розыск проводят районные военные комиссариаты совместно с военной службой правопорядка, национальной полицией и другими силовыми структурами. Всего в регионе выявлено около тысячи бойцов, самовольно оставивших части. Порядка 900 из них – до сих пор в розыске.

– На протяжении этого года представители районных военных комиссариатов Харьковской области разыскали 70 военнослужащих. Информация предоставлена в военную службу правопорядка, некоторые военнослужащие доставлены в воинские части, – рассказывает
харьковский областной военный комиссар Юрий Калгушкин.

Вместе с тем, до 28 ноября продолжится набор на срочную военную службу мужчин в возрасте 20-27 лет. Призыву подлежат те, кто не служил ранее и не имеет права на освобождение или отсрочку от военной службы. Юноши 18-19 лет также могут пойти в армию, но лишь в случае личного согласия и при условии заключения контракта. Сроки службы остаются неизменными: для призывников с высшим образованием – 12 месяцев, для остальных – 18.

– Плановое задание для Харьковской области составляло 900 призывников, сейчас оно увеличено до 1065 человек, которых необходимо отправить из Харькова и области в воинские части Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и службы транспорта, – уточняет Юрий Калгушкин.

Не получившие повестки призывники должны в 10-дневный срок прибыть в военкомат


Всего получили вызов на призывные комиссии около 13 тысяч человек. Из них более двух тысяч не явились в военный комиссариат без уважительных причин.

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