Кто имеет право бесплатно получать препараты инсулина

Бесплатно определенный вид и форму выпуска препаратов инсулина могут получить категории больных диабетом, указанные в пунктах 1-9 приложения к Постановлению КМУ от 23 марта 2016 года № 239 «Некоторые вопросы возмещения стоимости препаратов инсулина», сообщается на сайте Кабмина. В нем указано, что право на бесплатный препарат, причем в любой форме выпуска, имеют:
– дети до 18 лет и беременные женщины;
– учащиеся общеобразовательных учреждений и студенты вузов;
– взрослые, которые болеют сахарным диабетом с детства;
– больные диабетом в состоянии, при котором зрение с коррекцией составляет меньше 0,4 в глазу, который лучше видит;
– больные диабетом, которые получали препараты – аналоги инсулина в возрасте до 18 лет, при наличии удовлетворительной компенсации заболевания (НвА1с меньше 7,5%).
Весь список
можно посмотреть на сайте ВР.
Однако не всем категориям пациентов стоимость препаратов инсулина компенсируется полностью. В их число входят взрослые пациенты, которым инсулин человека во флаконах назначен впервые и у которых нет медицинских показаний к назначению инсулина в картриджах или инсулиновых аналогов. Если они настаивают на получении именно этих видов инсулина и соглашаются быть соплательщиком, им будет предложено доплатить определенную часть денег.
Также не полностью компенсируется стоимость препаратов инсулина взрослым пациентам, которые получают инсулин в картриджной форме или аналог инсулина и не достигают целевого значения гликированного гемоглобина в течение года (компенсации заболевания). Им будет предложено доплатить определенную сумму, если они согласятся быть соплательщиком за полученный инсулин. Или они могут получить бесплатно инсулин человека во флаконе.