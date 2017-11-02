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Кто имеет право бесплатно получать препараты инсулина

Кто имеет право бесплатно получать препараты инсулина
У ребенка обнаружен диабет. Положен ли ему бесплатный инсулин?
Елена Литвинова
Бесплатно определенный вид и форму выпуска препаратов инсулина могут получить категории больных диабетом, указанные в пунктах 1-9 приложения к Постановлению КМУ от 23 марта 2016 года № 239 «Некоторые вопросы возмещения стоимости препаратов инсулина», сообщается на сайте Кабмина. В нем указано, что право на бесплатный препарат, причем в любой форме выпуска, имеют:

– дети до 18 лет и беременные женщины;
– учащиеся общеобразовательных учреждений и студенты вузов;
– взрослые, которые болеют сахарным диабетом с детства;
– больные диабетом в состоянии, при котором зрение с коррекцией составляет меньше 0,4  в глазу, который лучше видит;
– больные диабетом, которые получали препараты – аналоги инсулина в возрасте до 18 лет, при наличии удовлетворительной компенсации заболевания (НвА1с меньше 7,5%).

Весь список можно посмотреть на сайте ВР.

Однако не всем категориям пациентов стоимость препаратов инсулина компенсируется полностью. В их число входят взрослые пациенты, которым инсулин человека во флаконах назначен впервые и у которых нет медицинских показаний к назначению инсулина в картриджах или инсулиновых аналогов. Если они настаивают на получении именно этих видов инсулина и соглашаются быть соплательщиком, им будет предложено доплатить определенную часть денег.

Также не полностью компенсируется стоимость препаратов инсулина взрослым пациентам, которые получают инсулин в картриджной форме или аналог инсулина и не достигают целевого значения гликированного гемоглобина в течение года (компенсации заболевания). Им будет предложено доплатить определенную сумму, если они согласятся быть соплательщиком за полученный инсулин. Или они могут получить бесплатно инсулин человека во флаконе.

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