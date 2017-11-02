В 93 года харьковский теннисист увлекается компьютером

В американском Орландо завершился чемпионат мира по теннису среди ветеранов. Впервые в таком представительном турнире участвовала большая украинская команда.

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«Очень удивляет, что масс-медиа не освещали чемпионат мира среди ветеранов, который проходил в Орландо (США). В нем участвовали спортсмены 31 страны, сотни теннисистов – от Африки до Новой Зеландии, Мексики и многих других. Упорные бои на всех этапах. И ни одного корреспондента. Один фотокорреспондент в финале. И это в США. Группы 90+ нет, я самый старший на турнире в группе 85+. Могли бы и отметить», – написал Леонид Станиславский на своей странице в «Фейсбуке».

– Оно прошло в Харькове. Жили мы на улице Чернышевской, 80. Наш флигель располагался во дворе дома. И дом, и флигель сохранились до сих пор. Родители мои были врачами. Отец был известен в харьковских медицинских кругах, заведовал медсанслужбой при ХТЗ, когда директором завода был Пантелеймон Иванович Свистун, который стал жертвой сталинских репрессий в 1938 году. Мать работала педиатром. Оба были людьми очень занятыми, особенно отец, и времени на меня, а потом и на младшего брата Владимира находилось немного. Бабушка жила в Киеве и приглядывать за нами, детьми, не имела возможности. Тем не менее, сколько себя помню, я всегда был нормальным ребенком и рос без проблем. Но это не без помощи матери, которая с самого начала поставила меня на верный путь, хоть и не имела на много времени. Наверное потому, что наряду со склонностью к медицине, имела еще и педагогический талант. Пришло время, и я пошел в школу номер №82. Она находилась на улице Чернышевской, возле тубдиспансера, в интересном с архитектурной точки зрения пятиэтажном здании. Оно сохранилось. Школьные науки давались мне без излишнего напряжения. Всегда и по всем предметам успевал.– Спортом начал заниматься в школе. Родители были весьма далеки от этого. Моим наставником стал очень хороший учитель физкультуры. Благодаря ему, серьезно увлекся спортивной гимнастикой на снарядах, выполнил норму третьего спортивного разряда, и это наполняло меня гордостью.– Занятия спортом учебе не мешали. Я всегда был внутренне организованным, поэтому, кроме гимнастики, занимался еще много чем – неплохо освоил стрельбу из малокалиберной винтовки, увлекался сезонными видами спорта, зимой становился на лыжи, летом плавал. Кстати до сих пор это делаю и вам советую. Очень укрепляет. А теперь хочу рассказать еще об одном своем увлечении. В школьные годы меня не просто привлек, но очень даже увлек умственный вид спорта — шахматы. Обычно за шахматную доску я садился с неизменным своим партнером и товарищем Женей Суярко. Играли обычно перед занятиями. Женя был отчаянным парнем. Когда началась война в Испании, он решил бежать туда. Переживала вся школа. Его сняли с корабля на пути в Испанию. Жизнь его была яркой, но короткой. После школы поступил в мореходное училище и погиб в начале войны, защищая Ленинград.– В предвоенные годы я был таким же, как большинство ребят. Учился прилежно, получил аттестат с серебряной каймой – медалей тогда не было. Успел поступить в Харьковский авиационный институт, так как авиацией бредил с детства. Родители не одобряли моего выбора, мечтали, чтобы я пошел по их стопам. Но мое упрямство победило – врачом я не стал, а всю жизнь посвятил технике.– После школы для меня все удачно начинало складываться, но поучиться в выбранном институте не пришлось. Грянула война. На второй день отец ушел на фронт, а мы с матерью и младшим братом Владимиром были эвакуированы в Новосибирск. Мать продолжила работать педиатром, а я поступил на авиационный завод имени Чкалова, где проработал три года в сборочном цеху слесарем-сборщиком. Трудился добросовестно, с огоньком, за что был отмечен портретом на доске почета. В те же годы был принят в ряды партии, тогда ВКП(б). В 1944 году по путевке комсомола уехал учиться в Московский авиационный институт и вскоре поступил на факультет моторостроения. Отец завершил войну в Венгрии, в Дебрецене и возвратился в Харьков, туда же приехали мать с Владимиром, а вскоре к ним присоединился и я, получив разрешение на перевод в Харьковский авиационный институт, на третий курс. После долгих лет разлуки семья воссоединилась. Ну а дальше жизнь вошла в мирную колею. Я учился успешно, через три года защитил диплом. И началась по-настоящему взрослая жизнь, когда тебя уже ничему не учат, а ждут отдачи.– Не самый простой вопрос, но постараюсь ответить. Превращение студента в инженера происходит не сразу. Требуется время, чтобы отвергнуть то, что не подходит, и принять то, что не только по душе, но и по силам. И лишь тогда, набив шишек и осознав, откуда они, можно начинать реализовывать себя. Это общее правило, и я не являюсь исключением. После института поработал вначале на авиазаводе в Харькове, затем поучаствовал в восстановлении сельского хозяйства. На это ушло несколько лет, и лишь в 1954 году я пришел в «Союзпроммеханизацию». Предприятие занималось проектированием канатных дорог. Там я далеко не сразу, но почувствовал, что это мое.– А что мечты? Реализоваться можно, лишь прочно стоя на земле, а в какой точке – не так уж важно. В институте я получил обширные знания, и они имели отношение не только к авиации, но и еще ко многим вещам... Вот из этих многих вещей мне и удалось сделать выбор. А перед этим пришлось изрядно, как говорят спортсмены, попотеть. Ведь начинал рядовым инженером-сдельщиком. Целыми днями простаивал у чертежной доски, часто выезжал на проектируемые объекты. Но с каждым днем все больше входил в курс дела и стал ощущать, как отдельные разрозненные фрагменты, с которыми приходилось иметь дело в повседневной практике, постепенно складываются в единое целое. И я стал уже не просто исполнителем, а полноправным участником большого важного дела. Но не только это окрыляло меня на новом месте работы. Произошло еще одно, не менее важное событие - я приобщился к теннису. И поспособствовала этому Татьяна Евгеньевна Вощинина, работавшая в одном отделе со мной. Она была не только успешным грамотным инженером, но и выдающейся теннисисткой, чемпионкой СССР 1932 года. С тех пор и по сей день я не расстаюсь с ракеткой.– Успешное. И не только потому, что поверил в себя, но и начальство начало верить.– Конечно, она была важной вехой в моей жизни и была посвящена транспортированию добытой руды, а также скальной породы из карьера не самосвалами и думпкарами, загружаемыми экскаваторами, а ленточными конвейерами. Во время защиты диссертации я уже работал с 1958 года в институте «Южгипроруда», в котором проектировали горные предприятия Кривбасса, Марганца и др. Предложенный мною метод стал настоящей революцией в горном деле, и вполне закономерно, что диссертация не затерялось в архивах, а нашла практическое применение на горнообогатительных комбинатах Кривбасса. Начался карьерный рост, и со временем я стал начальником большого отдела, в состав которого входило много различных подразделений. Но одной диссертацией я не ограничился. Я написал и опубликовал еще около ста научных статей. В институте «Гипроруда» я проработал более 30 лет.– Много лет я играл на кортах в парке Горького. Их арендовали организации, в которых я работал. Создавались группы. Играли без тренера, азы игры постигали сами. Ни о каких спортивных победах не задумывались. Некоторые приходили и вскоре уходили, охладев к игре, но я оставался ей предан и длительных перерывов в занятиях теннисом не делал. Из товарищей по игре тех лет упомяну лишь одного – Анатолия Федченко. Играл с ним много лет, уже и на «Уникорте» играл, но к моему великому сожалению, он перенес инсульт. Желаю ему полного восстановления. Надеюсь еще не раз сыграть с ним.– Я пришел в клуб в начале 2000-х. Пришел сам, никто меня не приглашал. Мне тогда было восемьдесят с небольшим.– Никто. Да и повода не было. Играл наравне со всеми. А вопрос о возрасте мне задал два года назад директор клуба Валерий Бурко – заслуженный мастером спорта и заслуженный тренер Украины. Раньше он сборную тренировал. Так вот, узнав, что мне уже 90, он начал не только проявлять интерес ко мне, но и пропагандировать меня в широких кругах спортивной общественности. После организованных им мастер-класса и встречи со мной представителей моя медиажизнь изменилась в лучшую сторону. Обо мне узнали, меня поддержали. Появился спонсор, Юрий Сапронов, и благодаря ему я начал принимать участие в международных соревнованиях для ветеранов.– В прошлом году участвовал в турнирах в Хорватии и Австрии. В Хорватии собрались сильные соперники, удовольствие получил огромное. В Австрии, кроме участия в соревнованиях, удалось выкроить время и покататься на горных лыжах. А в этом году состоялась поездка в Уимблдон. Впечатления сказочные – как от Уимблдона, так и от самого турнира. В последний день соревнований Сергей Стаховский и Всеволод Кевлич устроили мне фотосессию со звездами мирового тенниса. Впрочем, я не только фотографировался со звездами, а еще и на корте я с ними играл. С Элиной Свитолиной, например. Она для меня самая-самая... любимая на сегодняшний день.– Много с кем. Привожу по памяти: Марат Девятьяров, Александр Недовесов, Андрей Медведев, Мансур Бахрами. В следующем году Юрий Сапронов обещал повезти меня в Базель на мини-сет с самим Роджером Федерером.– Атакующую, она больше отвечает моему темпераменту, Но я любитель, и часто мне не хватает техники. Тогда приходится играть не по своим правилам, а по навязанным более техничным соперником.– В основном предпочитаю играть в одиночном разряде, так как трудно найти партнера, близкого по духу и понимающего с полуслова. Но когда такого нахожу, играю с удовольствием.– Играть предпочитаю с незнакомыми партнерами, так как это дает новый опыт, расширяет кругозор, повышает уровень игры. А вот тренироваться люблю с хорошо известными, с ними легче и комфортнее шлифовать технику, овладевать новыми приемами. Спарринг-партнеров у меня двое – Анатолий Дарий и Виктор Омельченко.– В основном играю на покрытиях типа хард (тяжелом) и грунтовом. На травяном играл всего один раз. Наиболее комфортно и уверенно ощущаю себя на покрытии хард, от него быстрый и предсказуемый отскок мяча.– Тренируюсь три раза в неделю по полтора часа. Вначале минут двадцать разминаюсь, а затем играю на счет. Физические упражнения делаю практически каждый день – бегаю, приседаю, занимаюсь с гантелями, становлюсь на беговую дорожку. Желательно, чтобы беговое полотно было сделано из костяшек, как на счетах, – это хорошо массирует стопу.– Диеты не придерживаюсь, ем все в умеренных количествах.– Для поддержания себя в хорошей форме, нужно соблюдать ряд простых, но важных правил. А это умеренность и отсутствие перегрузок. К врачам нужно обращаться для обследований и анализов, чтобы болезнь не застала врасплох. Даже заболев, нужно поменьше глотать таблеток и больше есть свежей, здоровой и полезной пищи.– Обязательно на природе. Люблю и горы, и море. Вот не так давно побывал в Буковеле. Карпаты — это прелесть. Прекрасно отдыхаю в пансионате на Черном море – Лазурном Херсонской области. Там четыре корта, несколько волейбольных площадок на песке, татами для занятий единоборствами, тренажерная площадка. Туда приезжают команды для тренировок со всей Украины. В этом году я попал на соревнования по теннису Херсонской области. Сыграл одиночку и пару, а потом меня наградили медалью, от которой отказался один из игроков.– Компьютером, спортивными и горными лыжами, плаванием, чтением книг. Из литературы люблю фантастику, исторические вещи.– Моя внучка Ольга Богатыренко играла профессионально и участвовала во многих престижных соревнованиях.– Любить жизнь, не замыкаться в себе, стараться иметь друзей, быть коммуникабельным, уступать, избегать ссор, заниматься спортом или хотя бы ходить, не отставать от времени, дружить с компьютером.