Экономика

  • 180
    •  / 

Сколько денег поступило в бюджет Харькова

Сколько денег поступило в бюджет Харькова
За январь-октябрь 2017 года, по оперативным данным, в бюджет города Харькова поступило 11 127,9 млн грн доходов.
Департамент бюджета и финансов Харьковского городского совета сообщает, что финансовые ресурсы города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли в 1,3 раза, или на 2 821,5 млн грн, в том числе увеличились объемы наиболее весомых источников поступлений:

- налога на доходы физических лиц (поступило 3 251,3 млн грн) и единого налога (1 110,8 млн грн) - в 1,4 раза;

- платы за землю (932,1 млн грн) - в 1,2 раза;

- налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (150,8 млн грн) - в 1,6 раза;

- собственных поступлений бюджетных учреждений (319,7 млн грн) - в 1,5 раза.

За истекший период бюджет города пополнился на 424,7 млн грн за счет акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты.

Объем трансфертов из государственного и областного бюджетов увеличился в 1,3 раза и составил 4 580,8 млн грн, в том числе получены субвенции:

- на предоставление льгот и субсидий населению - 1 588,8 млн грн;

- на выплату помощи семьям с детьми - 1 017,6 млн грн;

- образовательная - 737,1 млн грн;

- медицинская - 1 050,0 млн грн;

- возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний - 15,5 млн грн;

- социально-экономическое развитие отдельных территорий - 165,0 млн грн;

- предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями - 0,4 млн грн;

- приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции - 3,8 млн грн.

Также в бюджет города получена дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога (2,5 млн грн).

Расходы бюджета города Харькова за 10 месяцев текущего года возросли в 1,4 раза (на 3 232,8 млн грн) и составили 10 630,1 млн грн.

Бюджетные средства направлены:

- на социально-культурную сферу – 6 828,7 млн грн (64,2% общего объема расходов);

- жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство – 2 156,5 млн грн (20,3%);

- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – 673,9 млн грн (6,3%).

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6146 грн
100 USD 2696.26 грн
100 EUR 3143.04 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи