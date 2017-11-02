В Харькове работают над созданием системы «Безопасный город»

Как сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, в решении проблем, связанных с безопасностью, руководство Харькова
использует международный опыт.
20 ноября город должен посетить экс-мэр Нью-Йорка и советник президента США Рудольф Джулиани, который презентует программу по усовершенствованию системы в работе с правоохранительными органами. Также харьковчанам представят рекомендации по созданию Единого городского ситуационного центра, цель которого - повышение уровня общественной безопасности за счет обмена информацией и координации всех служб.
«Такая работа сегодня уже ведется. Мы эффективно работаем над созданием системы «Безопасный город». Проект предполагает создание единой информационной среды, незамедлительное оперативное взаимодействие всех служб, повышение ответственности. Также мы эффективно работаем с Европейским инвестиционным банком в части реализации проектов по безопасности движения - это увеличение пропускной способности на основных магистралях города, контроль за транспортными потоками и оптимизация условий движения», - отметил Игорь Терехов.
При этом первый вице-мэр сообщил, что городская власть считает необходимым рассмотреть возможность внесения изменений в ряд законодательных актов. В частности, необходимо законодательное обеспечение механизма эвакуации незаконно припаркованного транспорта. В рамках децентрализации эту функцию было бы целесообразно передать органам местного самоуправления с возможностью создания муниципальной службы, наделенной полномочиями рассматривать дела по административным правонарушениям и осуществлять временное задержание транспортных средств.
Игорь Терехов подчеркнул, что, учитывая ситуацию в стране и необходимость усиленного контроля за безопасностью горожан, городской совет продолжит оказывать помощь правоохранительным органам. Так, в 2017 году из городского бюджета на укрепление материально-технической базы органов Национальной полиции было выделено около 14 млн грн.
«Мы организовали велопатрули, что по достоинству оценили горожане. Одной из приоритетных задач является снижение преступности, и в этом важную роль играет конструктивное взаимодействие органов местного самоуправления и правоохранительных органов. Безусловно, криминогенная обстановка зависит от социально-экономических показателей. Именно поэтому городская и областная власти делают все возможное для повышения уровня качества жизни и безопасности харьковчан», - сказал Игорь Терехов.