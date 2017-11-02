Спорт

  • 225
    •  / 

«Шахтеру» открылась дорога в плей-офф из Харькова

«Шахтеру» открылась дорога в плей-офф из Харькова
Вся неравнодушная украинская футбольная общественность в среду пристально наблюдала за очередным матчем «Шахтера» в Харькове.
На этот раз донецкий клуб играл второй, домашний, матч в формате Лиги чемпионов против роттердамского клуба «Фейеноорд», который две недели назад украинская команда удачно обыграла на выезде, и теперь надо было закрепить успех уже в домашнем противостоянии, чтобы быть полностью уверенным в выходе в плей-офф.

Несмотря на позитивный настрой, «Шахтер» пропустил первым. Хитрый Йоргенсен послал мяч головой в левый угол. Не прошло и двух минут, как «кроты» отыгрались усилиями Ферейры и его бразильской компании: Тайсон вышел один на один после паса из глубины, забить не смог, но сбросил Бернарду. Тот тоже не поскупился и катнул Феррейре, который хоть и со второй попытки, но поразил незащищенные ворота. 1:1.

А еще через три минуты уже Марлос вывел донецкую команду в плюс. Было так: Тайсон разогнал атаку левым флангом, отдал Исмаили, тот прострелил в защиту вынес мяч, но Марлос подобрал отскок и послал мяч «стремительным домкратом» в левую «девятку». 2:1.

Тот же Марлос стал героем и во втором тайме. Вот что украинский паспорт животворящий делает! Невероятно элегантно, уверенно и красиво отправил мяч в нидерландские ворота – обыгрался в штрафной с Феррейрой, получил пас назад, обыграл защитника и хладнокровно подсек мяч над голландским кипером.

3:1, но успокаиваться было рано. Ведь играть оставалось еще минут десять. Да три минуты судья добавил в качестве компенсации. И иногда, как, впрочем, и в предыдущем тайме, возникали пугающие моменты. Андрею Пятову пришлось несколько раз спасать ворота от безумных «фей».

А под завязку еще и снег пошел...

Итак, 3:1 и девять очков у «Шахтера». По меньшей мере, путь в Лигу Европы открыт. «Кроты» – молодцы. Можно расслабиться.

«Шахтер» – «Фейеноорд» 3:1

Лига Чемпионов. Групповой турнир. Группа F
Голы: Феррейра 14', Марлос 17', 68' – Йоргенсен 12'
 
«Шахтер»: 30. Пятов, 5. Хочолава, 2. Бутко, 18. Ордец, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 11. Марлос, 10. Бернард (до 72'), 8. Фред, 7. Тайсон, 19. Феррейра (до 89')
Замены: 21. Алан Патрик (c 72'), 9. Дентиньо (c 89')
Запасные: 26. Шевченко Н, 66. Марсио Азеведо, 34. Петряк, 74. Коваленко Вик., 99. Бланко Лещук

«Фейеноорд»: 25. Джонс Бр, 2. Ниувкоп, 4. Сен-Жюст, 5. Хапс, 8. Эль-Ахмади, 10. Вильена, 20. Тапиа (до 72'), 21. Амрабат С, 7. Боэтьюс, 9. Йоргенсен (до 80'), 19. Бергхейс
Замены: 17. Дикс (c 72'), 11. Ларссон Сэм (c 80')
Запасные: 1. Вермеер, 18. Нелом, 28. Тоорнстра, 14. Басачикоглу, 29. Крамер

Предупреждения: Хочолава 36', Бергхейс 49', Эль-Ахмади 54'

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6146 грн
100 USD 2696.26 грн
100 EUR 3143.04 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи