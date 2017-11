«Шахтеру» открылась дорога в плей-офф из Харькова

Вся неравнодушная украинская футбольная общественность в среду пристально наблюдала за очередным матчем «Шахтера» в Харькове.

«Шахтер» – «Фейеноорд» 3:1



Лига Чемпионов. Групповой турнир. Группа F

Голы: Феррейра 14', Марлос 17', 68' – Йоргенсен 12'



«Шахтер»: 30. Пятов, 5. Хочолава, 2. Бутко, 18. Ордец, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 11. Марлос, 10. Бернард (до 72'), 8. Фред, 7. Тайсон, 19. Феррейра (до 89')

Замены: 21. Алан Патрик (c 72'), 9. Дентиньо (c 89')

Запасные: 26. Шевченко Н, 66. Марсио Азеведо, 34. Петряк, 74. Коваленко Вик., 99. Бланко Лещук



«Фейеноорд»: 25. Джонс Бр, 2. Ниувкоп, 4. Сен-Жюст, 5. Хапс, 8. Эль-Ахмади, 10. Вильена, 20. Тапиа (до 72'), 21. Амрабат С, 7. Боэтьюс, 9. Йоргенсен (до 80'), 19. Бергхейс

Замены: 17. Дикс (c 72'), 11. Ларссон Сэм (c 80')

Запасные: 1. Вермеер, 18. Нелом, 28. Тоорнстра, 14. Басачикоглу, 29. Крамер



Предупреждения: Хочолава 36', Бергхейс 49', Эль-Ахмади 54'

На этот раз донецкий клуб играл второй, домашний, матч в формате Лиги чемпионов против роттердамского клуба «Фейеноорд», который две недели назад украинская команда удачно обыграла на выезде, и теперь надо было закрепить успех уже в домашнем противостоянии, чтобы быть полностью уверенным в выходе в плей-офф.Несмотря на позитивный настрой, «Шахтер» пропустил первым. Хитрый Йоргенсен послал мяч головой в левый угол. Не прошло и двух минут, как «кроты» отыгрались усилиями Ферейры и его бразильской компании: Тайсон вышел один на один после паса из глубины, забить не смог, но сбросил Бернарду. Тот тоже не поскупился и катнул Феррейре, который хоть и со второй попытки, но поразил незащищенные ворота. 1:1.А еще через три минуты уже Марлос вывел донецкую команду в плюс. Было так: Тайсон разогнал атаку левым флангом, отдал Исмаили, тот прострелил в защиту вынес мяч, но Марлос подобрал отскок и послал мяч «стремительным домкратом» в левую «девятку». 2:1.Тот же Марлос стал героем и во втором тайме. Вот что украинский паспорт животворящий делает! Невероятно элегантно, уверенно и красиво отправил мяч в нидерландские ворота – обыгрался в штрафной с Феррейрой, получил пас назад, обыграл защитника и хладнокровно подсек мяч над голландским кипером.3:1, но успокаиваться было рано. Ведь играть оставалось еще минут десять. Да три минуты судья добавил в качестве компенсации. И иногда, как, впрочем, и в предыдущем тайме, возникали пугающие моменты. Андрею Пятову пришлось несколько раз спасать ворота от безумных «фей».А под завязку еще и снег пошел...Итак, 3:1 и девять очков у «Шахтера». По меньшей мере, путь в Лигу Европы открыт. «Кроты» – молодцы. Можно расслабиться.