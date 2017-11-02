Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Грицевца, 17-а (п. №2, стояк) до 20:00 02.11.17 г.

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №4, стояк) до 17:00 02.11.17 г., ул. Академика Проскуры, 5-в (п. №2, спаренный стояк), ул. Рудика, 1, 3, 5, 7 до 20:00 02.11.17 г.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 67 (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 141-в (стояк), ул. Героев Труда, 17 (п. №8, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №5,8, стояк) до 20:00 02.11.17 г.

Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях, 62-в, 65 до 20:00 02.11.17 г.

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 6/4, 6/5, 6/10, 6/11, 6/12 до 17:00 02.11.17 г., ул. Ньютона, 113 (п. №6, стояк) до 20:00 02.11.17 г.

Холодногорский район: ул. Лозовская, 5, ул. Счастливая, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 02.11.17 г., ул. Дмитриевская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 03.11.17 г.

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 24 (стояк) до 17:00 02.11.17 г., ул. Клочковская, 352 до 18:00 02.11.17 г., ул. Буковая (Завода Комсомолец) 2-30 (ч/с), 20-а, 36, 36-а, ул. Сумгаитская, 5, ул. Академика Погорелова (Краснозорская), 2-а-50/19 (ч/с), пр. Победы, 75, 85, 87, 89, ул. Буковая (Завода Комсомолец), 8, 10, 14, 20, 22, 37. пр. Победы, 48-а (п. №4, стояк) до 20:00 02.11.17 г., ул. Клочковская, 338-а (п. №1, стояк) до 20:00 03.11.17 г.

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