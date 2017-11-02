Политика

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Миграционная служба снова отказала Михеилу Саакашвили в статусе беженца в Украине

Миграционная служба снова отказала Михеилу Саакашвили в статусе беженца в Украине
Государственная миграционная служба снова отказала экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем.
Как сообщает Еспресo.TV, руководствуясь ч. 4 статьи 8 Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите", ГМС отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которая нуждается дополнительного защиты лицу без гражданства.

"Согласно ст. 8 закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" сообщаем, что Вам, Саакашвили Михеилу Николозовичу отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, в связи с очевидной необоснованностью заявления, а именно из-за отсутствия обоснованных опасений стать жертвой преследований по признакам расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений и недоказанности угрозы жизни, безопасности или свободе", - говорится в сообщении ГМС.

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