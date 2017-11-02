С кем встретился Петр Порошенко в Объединенных Арабских Эмиратах 2 ноября 2017 г. источник 0 0

Президент Петр Порошенко провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Объединенных Арабских Эмиратах.

"В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, составил больше $3 млрд, наверное, где-то $3,5 млрд будет на сегодняшний день. Но у нас есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов", - сказал Лукашенко.



Он также выразил надежду, что новый импульс развитию отношений между странами даст первый форум регионов Беларуси и Украины, который готовятся провести в Гомеле.



"Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти", - подчеркнул Лукашенко.



Он также отметил, что "даже на большом расстоянии от своих стран президенты нашли возможность встретиться и рассмотреть проблематику отношений".



"Сегодня у нас есть возможность обсудить те вопросы, которые, возможно, нуждаются в дополнительном импульсе с нашей стороны. Я хочу вас заверить, что мы всегда были людьми исполнительными: если мы обещаем, мы это делаем. Я хочу это вам гарантировать и на будущее", - заявил Лукашенко.