Власть

  • 211
    •  / 

С кем встретился Петр Порошенко в Объединенных Арабских Эмиратах

С кем встретился Петр Порошенко в Объединенных Арабских Эмиратах
Президент Петр Порошенко провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Объединенных Арабских Эмиратах.
"В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, составил больше $3 млрд, наверное, где-то $3,5 млрд будет на сегодняшний день. Но у нас есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов", - сказал Лукашенко.

Он также выразил надежду, что новый импульс развитию отношений между странами даст первый форум регионов Беларуси и Украины, который готовятся провести в Гомеле.

"Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти", - подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что "даже на большом расстоянии от своих стран президенты нашли возможность встретиться и рассмотреть проблематику отношений".

"Сегодня у нас есть возможность обсудить те вопросы, которые, возможно, нуждаются в дополнительном импульсе с нашей стороны. Я хочу вас заверить, что мы всегда были людьми исполнительными: если мы обещаем, мы это делаем. Я хочу это вам гарантировать и на будущее", - заявил Лукашенко.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6146 грн
100 USD 2696.26 грн
100 EUR 3143.04 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи