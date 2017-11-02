Общество

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В Харьковской области модернизируют пункты пропуска

В Харьковской области модернизируют пункты пропуска
В Харьковской области необходимо ускорить переоснащение 16 пунктов пропуска.
Об этом сообщил начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Сергей Бидыло.

«16 пунктов пропуска в Харьковской области не обеспечивают выполнение функций контроля и не позволяют в случае обострения обстановки (как было в 2014 в пунктах пропуска Новоазовск, Изварино) защитить людей, пересекающих госграницу, защитить отряд фискальной и пограничной службы», – сказал Сергей Бидило.

Он также отметил, что до сих пор на законодательном уровне не урегулирован вопрос отвода земли под инженерные сооружения для обустройства границы, а также компенсации за эту землю. В Харьковской области на возмещение за землю необходимо 86 млн грн.

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