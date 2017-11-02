В Харьковской области модернизируют пункты пропуска 2 ноября 2017 г. источник 0 0

В Харьковской области необходимо ускорить переоснащение 16 пунктов пропуска.

Об этом сообщил начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Сергей Бидыло.



«16 пунктов пропуска в Харьковской области не обеспечивают выполнение функций контроля и не позволяют в случае обострения обстановки (как было в 2014 в пунктах пропуска Новоазовск, Изварино) защитить людей, пересекающих госграницу, защитить отряд фискальной и пограничной службы», – сказал Сергей Бидило.



Он также отметил, что до сих пор на законодательном уровне не урегулирован вопрос отвода земли под инженерные сооружения для обустройства границы, а также компенсации за эту землю. В Харьковской области на возмещение за землю необходимо 86 млн грн.