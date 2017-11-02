«Дело о рюкзаках МВД»: суд избрал меру пресечения Александру Авакову

Заседание началось вчера около 18:00. Председательствующий судья - Виталий Украинец.
Сторона обвинения заявила, что видео, на котором якобы договариваются бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь и Александр Аваков о поставке рюкзаков, подтверждено экспертизами.
Защита, в свою очередь, попросила суд проверить законность задержания сына главы МВД.
"Ознакомившись с материалами дела я понял - сначала облили людей грязью и забыли собрать доказательства, которыми надо обосновать подозрение и риск ", - сказал адвокат Андрей Федур, добавив, что подозреваемого задержали безосновательно.
Он также заявил, что подозрение прокуроров не сформулировано надлежащим способом.
"Непонятно, в чем обвиняют Авакова, ведь разговаривать с тем или иным человеком, не преступление, а к пошиву рюкзаков он никакого отношения не имел... Он что - подбирал ткань, возглавлял фирму, которая шила рюкзаки?" - сказал адвокат.
Суд постановил удовлетворить ходатайство обвинения частично. Авакову избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Он должен сообщать об изменении места жительства, сдать паспорта, носить электронный браслет, воздержаться от общения со свидетелями.
В ходатайстве адвокатов о признании задержания Авакова незаконным суд отказал.
Адвокат Андрей Федур не удовлетворен решением суда. Он считает, что подозрение не обосновано. В то же время, обжаловать решение суда, по его словам, защита по данному делу не может.
Напомним, 31 октября, появилась информация, что детективы НАБУ проводят обыск в квартире сына министра внутренних дел Александра Авакова. Позже в НАБУ заявили о задержании трех человек
в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД. Среди задержанных - экс-заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и частное лицо.