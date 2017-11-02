Когда студент должен возвращаться в общежитие: ответ Минобразования 2 ноября 2017 г. источник 0 0

Высшие учебные заведения не имеют права ограничивать студентам вход в общежития, в которых они проживают, в позднее время суток.

В письме Общественной организации «Украинская ассоциация студентов» в ведомстве отметили, что действующие законы Украины не предусматривают каких-либо ограничений в отношении пользования студентами-жильцами общежитий своим жилым помещением в определенное время суток.



В Минобразования также считают недопустимым, когда в общежитиях ведут запись причин опоздания студентов в специальный журнал или требуют подавать объяснительные записки по поводу опозданий с последующим их рассмотрением администрацией вуза.



Также в ведомстве отмечают незаконность необоснованных выселений из общежитий, а также привлечения жителей к принудительным работам, сообщает Министерство образования и науки, передает Громадське.