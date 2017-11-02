Общество

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Когда студент должен возвращаться в общежитие: ответ Минобразования

Когда студент должен возвращаться в общежитие: ответ Минобразования
Высшие учебные заведения не имеют права ограничивать студентам вход в общежития, в которых они проживают, в позднее время суток.
В письме Общественной организации «Украинская ассоциация студентов» в ведомстве отметили, что действующие законы Украины не предусматривают каких-либо ограничений в отношении пользования студентами-жильцами общежитий своим жилым помещением в определенное время суток.

В Минобразования также считают недопустимым, когда в общежитиях ведут запись причин опоздания студентов в специальный журнал или требуют подавать объяснительные записки по поводу опозданий с последующим их рассмотрением администрацией вуза.

Также в ведомстве отмечают незаконность необоснованных выселений из общежитий, а также привлечения жителей к принудительным работам, сообщает Министерство образования и науки, передает Громадське.

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