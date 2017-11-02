Происшествия

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В Харькове горела станция техобслуживания

В Харькове горела станция техобслуживания
1 ноября в 22:34 на частной станции технического обслуживания автомобилей на пр. Московском, 55 возник пожар.
На место вызова прибыли шесть подразделений спасателей на автоцистернах. На момент прибытия спасателей горел малярный помещения СТО, в котором находился легковой автомобиль Volkswagen Passat В5. Он также был охвачен огнем. Площадь пожара составляла 20 кв.м.

Усилия спасателей были направлены в первую очередь на прекращение распространения огня и защиту здания СТО. Одновременно были представлены стволы и на тушение самого очага пожара. Пожар локализовали в 22:57. В 1:35 пожар был полностью ликвидирован. Его причина устанавливается.

В тушении пожара принимали участие шесть единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава, сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

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