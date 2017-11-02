Минздрав просит украинцев сообщать об отсутствии вакцин в медучреждениях 2 ноября 2017 г. источник 0 0

Министерство здравоохранения просит украинцев сообщать об отсутствии вакцин в медицинских учреждениях.

В Минздраве отмечают, что ежемесячно обновляют информацию об остатках бесплатных вакцин во всех регионах.



"Если вы увидели, что в вашем регионе вакцина есть, но в вашем учреждении здравоохранения ее нет, обратитесь в органы управления на местах", - говорится в сообщении.



Также министерство призывает регионы "ответственно относиться к расчетам потребности в вакцинах, эффективно распределять препараты между лечебными учреждениями, следить за их наличием и своевременно обращаться в Минздрав, если нужных вакцин нет".



Кроме того, ведомство просит родителей сообщать об отсутствии вакцин с помощью специальной формы.



В Минздраве подчеркивают, что сейчас в регионах имеются все вакцины. В то же время чиновники дозаказали инъекционную вакцину для профилактики полиомиелита, которая закончилась в пяти областях из-за неправильного запроса на ее закупку.



"Ввиду длительного цикла производства (18-24 месяца), а также дефицита этих вакцин на мировом рынке их появление может занять некоторое время. Однако ЮНИСЕФ поставил закупку этой вакцины для Украины в приоритет", - добавили в министерстве.