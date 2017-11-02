Здоровье

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Минздрав просит украинцев сообщать об отсутствии вакцин в медучреждениях

Минздрав просит украинцев сообщать об отсутствии вакцин в медучреждениях
Министерство здравоохранения просит украинцев сообщать об отсутствии вакцин в медицинских учреждениях.
В Минздраве отмечают, что ежемесячно обновляют информацию об остатках бесплатных вакцин во всех регионах.

"Если вы увидели, что в вашем регионе вакцина есть, но в вашем учреждении здравоохранения ее нет, обратитесь в органы управления на местах", - говорится в сообщении.

Также министерство призывает регионы "ответственно относиться к расчетам потребности в вакцинах, эффективно распределять препараты между лечебными учреждениями, следить за их наличием и своевременно обращаться в Минздрав, если нужных вакцин нет".

Кроме того, ведомство просит родителей сообщать об отсутствии вакцин с помощью специальной формы.

В Минздраве подчеркивают, что сейчас в регионах имеются все вакцины. В то же время чиновники дозаказали инъекционную вакцину для профилактики полиомиелита, которая закончилась в пяти областях из-за неправильного запроса на ее закупку.

"Ввиду длительного цикла производства (18-24 месяца), а также дефицита этих вакцин на мировом рынке их появление может занять некоторое время. Однако ЮНИСЕФ поставил закупку этой вакцины для Украины в приоритет", - добавили в министерстве.

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