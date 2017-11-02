Forbes назвал самых влиятельных женщин планеты 2 ноября 2017 г. источник 0 0

Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes. Ее признавали самой влиятельной женщиной мира также в 2015 и 2016 годах.

На втором месте - премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая впервые попала в рейтинг за счет успехов в политике и прохождении процедуры Brexit.



Третье место в списке - у супруги миллиардера Билла Гейтса Мелинды Гейтс. Она за год вместе с мужем выделила более $40 млрд на гранты.



На четвертом месте - операционный директор Facebook Шерил Сандберг, а на пятом гендиректор General Motors Мэри Барра.



Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон потеряла 65 позиций. Она оказалась на 67 месте. В прошлом году она занимала второе место.



Королева Великобритании Елизавета II получила 26-е место.



Дочь и советник президента США Иванка Трамп - на 19 месте.



Глава МВФ Кристин Лагард оказалась на восьмой строчке рейтинга, а верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на 17.



В список попали певицы Бейонсе (50 место) и Тейлор Свифт (85 место).



Украинок в списке рейтинга в этом году нет.