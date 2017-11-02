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Forbes назвал самых влиятельных женщин планеты

Forbes назвал самых влиятельных женщин планеты
Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes. Ее признавали самой влиятельной женщиной мира также в 2015 и 2016 годах.
На втором месте - премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая впервые попала в рейтинг за счет успехов в политике и прохождении процедуры Brexit.

Третье место в списке - у супруги миллиардера Билла Гейтса Мелинды Гейтс. Она за год вместе с мужем выделила более $40 млрд на гранты.

На четвертом месте - операционный директор Facebook Шерил Сандберг, а на пятом гендиректор General Motors Мэри Барра.

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон потеряла 65 позиций. Она оказалась на 67 месте. В прошлом году она занимала второе место.

Королева Великобритании Елизавета II получила 26-е место.

Дочь и советник президента США Иванка Трамп - на 19 месте.

Глава МВФ Кристин Лагард оказалась на восьмой строчке рейтинга, а верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на 17.

В список попали певицы Бейонсе (50 место) и Тейлор Свифт (85 место).

Украинок в списке рейтинга в этом году нет.

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